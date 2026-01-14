Η συζήτηση για το μέλλον της Γροιλανδίας εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής στις σχέσεις ΗΠΑ–Δανίας, όπως επιβεβαίωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν μετά τις επαφές του στην Ουάσιγκτον. Παρά τις «ειλικρινείς αλλά εποικοδομητικές» συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά, ο Δανός υπουργός παραδέχθηκε ότι «παραμένει μια θεμελιώδης διαφωνία» ως προς τις αμερικανικές βλέψεις για το αυτόνομο δανικό έδαφος της Γροιλανδίας.

Η θέση της Δανίας: Διαφωνία με σεβασμό στις «κόκκινες γραμμές»

Ο Ράσμουσεν ξεκαθάρισε ότι η προοπτική απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ δεν θεωρείται αναγκαία, τονίζοντας ότι «δεν είναι απολύτως απαραίτητη». Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης λύσεων που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν ορισμένες από τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν τις «κόκκινες γραμμές» του Βασιλείου της Δανίας. «Θα εξετάσουμε αν υπάρχουν δυνατότητες προσαρμογής. Αν αυτό είναι εφικτό, δεν το γνωρίζω ακόμη», είπε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική σημασία της σχέσης ΗΠΑ–Δανίας

Ο Δανός υπουργός υπενθύμισε ότι η Δανία έχει τη «μακροβιότερη διπλωματική σχέση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο, μια ιστορική σχέση που –όπως σημείωσε– προσφέρει το «ιδανικό πλαίσιο» για την αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων. Παρά ταύτα, υπογράμμισε πως «οι θέσεις μας για το μέλλον της Γροιλανδίας διαφέρουν σαφώς», επιμένοντας ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί χωρίς όμως να παραγνωρίζονται οι θεμελιώδεις διαφορές.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Το μήνυμα από τη Γροιλανδία: Επιμονή στην αυτονομία

Στις συνομιλίες συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ. Απευθυνόμενη πρώτα στους Γροιλανδούς στην καλααλισούτ (τη γλώσσα της Γροιλανδίας) και στη συνέχεια στα αγγλικά, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις τοποθετήσεις του Ράσμουσεν. Η παρέμβασή της ανέδειξε τη σημασία της αυτονομίας και της τοπικής φωνής στη συζήτηση για το μέλλον του νησιού, το οποίο συνδυάζει γεωστρατηγική θέση, φυσικούς πόρους και αυξανόμενη γεωπολιτική βαρύτητα στην Αρκτική.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον και η επόμενη ημέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις θέσεις του για τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, ωστόσο η Δανία «έχει διαφορετική θέση». Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται να επιδιώκει μεγαλύτερη παρουσία και επιρροή σε μια περιοχή που καθίσταται κομβική λόγω κλιματικής αλλαγής, ναυτιλιακών διαδρομών και ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων. Παρά τις πιέσεις, η Κοπεγχάγη διαμηνύει ότι η κυριαρχία και το συνταγματικό πλαίσιο του Βασιλείου δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες, παραμένουν οι αποκλίσεις

Οι επαφές στην Ουάσιγκτον χαρακτηρίστηκαν «ειλικρινείς αλλά εποικοδομητικές», όμως η θεμελιώδης διαφωνία παραμένει. Η Δανία δείχνει διατεθειμένη να συνομιλήσει, να αναζητήσει «χώρο συνεννόησης» και ενδεχομένως να εξετάσει συμβιβασμούς εντός των θεσμικών της ορίων. Την ίδια στιγμή, η Γροιλανδία επιμένει να ακούγεται ως αυτόνομη φωνή στο τραπέζι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για το μέλλον της Αρκτικής και τον ρόλο της Γροιλανδίας σε αυτήν μόλις ξεκινά – και θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές ακόμη και των πιο ανθεκτικών συμμαχιών.