Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στην ιστορική διαδρομή αλλά και στις σύγχρονες προκλήσεις της παράταξης και της χώρας αναφέρθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτηρίζοντας το συνέδριο της ΝΔ «μια στιγμή ενότητας, ευθύνης και προοπτικής». Στόχος, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο να τιμηθεί η πορεία του κόμματος, αλλά να επιβεβαιωθεί ότι «η μεγάλη αυτή παράταξη παραμένει δύναμη σταθερότητας, ευθύνης και προοπτικής για την Ελλάδα».

Παράλληλα, μετέφερε την εικόνα που επικρατεί εκτός των συνόρων, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα που βλέπω από τις Βρυξέλλες δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα που αφήσαμε πίσω μας το 2019». Όπως υπογράμμισε, η χώρα έκτοτε έκανε άλματα, δεν στάθηκε απλώς όρθια, αλλά κατάφερε να έχει ισχυρή φωνή και κυρίως ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη, συμπληρώνοντας ότι «αυτή η πορεία έχει ηγεσία, έχει πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η βαριά κληρονομιά της παράταξης

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε μια εκτενή αναφορά σε όλες τις προσωπικότητες που σφράγισαν την ιστορία του κόμματος, επισημαίνοντας τις πολιτικές παρακαταθήκες που κουβαλά η σημερινή γενιά: «Εμείς κουβαλάμε σήμερα στις πλάτες μας την κληρονομιά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και τη μαχητικότητα του Ευάγγελου Αβέρωφ, τη σύνεση του Γιώργου Ράλλη, την ορμή του Μιλτιάδη Έβερτ, τη διορατικότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης του Κώστα Καραμανλή, την πατριωτική ευθύνη του Αντώνη Σαμαρά και την παραταξιακή συνείδηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη».

«Χρέος μας να λέμε την αλήθεια χωρίς να προσποιηθούμε»

Περνώντας στα ζητήματα της καθημερινότητας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε ότι «χρέος μας είναι να λέμε την αλήθεια, παντού και πάντα», χωρίς να κρύβεται η παράταξη πίσω από τις επιτυχίες της, «χωρίς να προσποιηθούμε ότι δεν υπήρξαν αστοχίες, χωρίς να ισχυριστούμε ότι κάθε επιλογή δικαιώθηκε, χωρίς να αγνοήσουμε εκείνα που πρέπει να διορθωθούν».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναγνώρισε ανοιχτά τις πιέσεις που δέχονται οι πολίτες, σημειώνοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά, στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους, περιοχές που αισθάνονται μακριά από το κέντρο των αποφάσεων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν μεν την πρόοδο, αλλά ζητούν να τη δουν πιο καθαρά στη δική τους ζωή, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουν δίκιο».

Επόμενη αποστολή, η σύγκλιση με την Ευρώπη

Ενόψει μιας περιόδου που αναμένεται ακόμη πιο απαιτητική σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Τζιτζικώστας προσδιόρισε τη νέα μεγάλη αποστολή, η οποία είναι «η σύγκλιση με την Ευρώπη στα εισοδήματα, τις υποδομές, στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, στις ευκαιρίες».

Για να επιτευχθεί αυτό, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία καλείται να δώσει απαντήσεις όχι μόνο ως κυβέρνηση αλλά και ως παράταξη, ως ένας σύγχρονος φορέας που δεν επαναπαύεται στις επιτυχίες του και δεν εγκλωβίζεται στις βεβαιότητες. Αντίθετα, οφείλει να εξελίσσεται «με τρόπο πιο λαϊκό, αλλά χωρίς λαϊκισμό, υστερίες και κραυγές», να βρίσκεται «πιο κοντά στον πολίτη αλλά χωρίς πελατειακές σχέσεις» και να εμφανίζεται «πιο τολμηρός στην περιφερειακή πολιτική, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα».

Ο δρόμος της ευθύνης απέναντι στην τοξικότητα

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος έθεσε το πλαίσιο για τις επόμενες μάχες, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές ξεπερνούν τον στενό εκλογικό ορίζοντα: «Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες που δεν είναι μόνο εκλογικές, είναι μάχες αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης».

Προειδοποίησε ότι απέναντι θα βρεθεί «ο εύκολος λόγος, η τοξικότητα, η διαμαρτυρία χωρίς σχέδιο», ξεκαθαρίζοντας όμως την κατεύθυνση της παράταξης: «Εμείς όμως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε επιλέξει τον δρόμο της ευθύνης. Διότι η παράταξη αυτή, παραμένοντας πιστή στις λαϊκές της ρίζες, γίνεται μια παράταξη πανίσχυρη που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει».