Ο ΟΦΗ φτάνει για δεύτερη σερί σεζόν στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Στον νοκ άουτ προημιτελικό της Τετάρτης ο περυσινός φιναλίστ της διοργάνωσης απέκλεισε την ΑΕΚ και θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό (2-0 την Κηφισιά).

Το γκολ που όρισε την εξέλιξη του αγώνα σημείωσε ο Έντι Σαλσέδο στο 80ο λεπτό. Ο επιθετικός των Κρητικών τέλειωσε υπέροχα την αντεπίθεση που έβγαλε ο Κρίζμανιτς μετά το λάθος του Καλοσκάμη και «χόρεψε πεντοζάλη» μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, καθώς στο άκρως επεισοδιακό διάστημα που μεσολάβησε ως τη λήξη οι γηπεδούχοι «κιτρινόμαυροι» δεν κατόρθωσαν να φτάσουν έστω στην ισοφάριση και να διεκδικήσουν το εισιτήριο της πρόκρισης στη διαδικασία των πέναλτι.

Ως το σημείο που ο ΟΦΗ απέκτησε το πολύτιμο προβάδισμα, το οποίο και προφύλαξε σαν κόρη οφθαλμού ως τη λήξη, η ΑΕΚ είχε την υπεροχή και τις ευκαιρίες, αλλά της έλειψε ξεκάθαρα η ουσία. Δύο φορές τα δοκάρια σταμάτησαν τις προσπάθειες των παικτών του Νίκολιτς (Γιόβιτς, Μάριν), φάσεις που έμελλε να επιδράσουν καταλυτικά στην τροπή των πραγμάτων.

Ο Σέρβος προπονητής είχε επιχειρήσει με τις αλλαγές του να βρει το αντίδοτο, αλλά τίποτα δεν έφερε αποτέλεσμα.

Δοκάρι, βέβαια, είχαν μόλις στο 2′ και οι φιλοξενούμενοι (Νους), οι οποίοι στις «μαραθώνιες» καθυστερήσεις του προημιτελικού έχασαν δύο παίκτες (Λαμπρόπουλος, Νους) με κόκκινες κάρτες.

Παρά πάντως το αριθμητικό μειονέκτημα στο φινάλε, τον θρίαμβο στην Αθήνα και τη μεγαλειώδη πρόκριση την πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (82′ Ζοάο Μάριο), Μάνταλος (58′ Μάριν), Ελίασον (58′ Βάργκα), Καλοσκάμης, Κουτέσα (58′ Κοϊτά), Γιόβιτς

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88′ Πούγγουρας), Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος (95′ Χριστόπουλος), Σενγκέλια (60′ Ισεκά), Νους, Σαλσέδο (95′ Θεοδοσουλάκης)