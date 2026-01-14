Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της ένταξής τους στη Ρωσία, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κινηθεί γρήγορα για να εξασφαλίσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

«Ο Τραμπ πρέπει να βιαστεί. Σε λίγες ημέρες θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα αιφνιδιαστικό δημοψήφισμα, στο οποίο και οι 55.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της ένταξης στη Ρωσία», ανέφερε το Interfax, επικαλούμενο τον Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρο της Ρωσίας.

«Και τότε, αυτό θα είναι όλο. Καμία νέα μικρή προσθήκη στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Με το βλέμμα στο στρατηγικό ρόλο του νησιού

Ο Τραμπ έχει επαναφέρει την επιδίωξή του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτοδιοικούμενης περιοχής της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται να την κατέχει για να αποτρέψει τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η γεωγραφική θέση και οι φυσικοί πόροι της Γροιλανδίας την καθιστούν ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Παρότι η Ρωσία δεν προβάλλει εδαφικές διεκδικήσεις επί της Γροιλανδίας, παρακολουθεί εδώ και χρόνια τον στρατηγικό ρόλο του νησιού στην ασφάλεια της Αρκτικής, λόγω της θέσης του στις διαδρομές του Βόρειου Ατλαντικού και της παρουσίας εκεί μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής και διαστημικής εγκατάστασης επιτήρησης.