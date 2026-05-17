Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σύνθημα για την άμεση λήξη των εσωστρεφών συζητήσεων και την πλήρη ανασύνταξη των δυνάμεων της παράταξης έδωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος, κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου της ΝΔ.

Αφού αναγνώρισε ότι οι σύνεδροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του να πλημμυρίσουν το συνέδριο με ιδέες, προτάσεις και κριτική, έθεσε με απόλυτο τρόπο το διακύβευμα της επόμενης μέρας: «Ζητώ τώρα να τελειώσει η ενδοσκόπηση. Και να σκεφτούμε τον έναν και μοναδικό στόχο που έχουμε μπροστά μας, την καλύτερη Ελλάδα του 2030 και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές».

«Ας προσπαθήσουμε να διαψεύσουμε τον Τσώρτσιλ»

Ο κ. Ρουσόπουλος επέλεξε να αναφερθεί σε μια ιστορική και ιδιαίτερα αιχμηρή ρήση, προκειμένου να στείλει μήνυμα ενότητας προς όλες τις πλευρές, τονίζοντας την προσφορά τόσο των παρόντων όσο και των απόντων.

«Κάποτε ο Τσώρτσιλ είχε πει ότι οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Συμπλήρωσε μάλιστα σε επιτακτικό τόνο, ζητώντας από τα στελέχη να αφήσουν πίσω τις διαφωνίες: «Όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη. Όσοι συνεχίζουν τη μάχη ας κοιτάξουν μπροστά και ας δώσουν το χέρι ο ένας στον άλλον, αλλιώς η φανέλα στην οποία τόσοι αναφέρθηκαν θα γίνει πουκάμισο αδειανό».

Τα επτά κεφάλαια – κατακτήσεις της επταετίας

Κάνοντας τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κωδικοποίησε τα επτά βασικά επιτεύγματα που άλλαξαν την πορεία της χώρας:

Η επαναφορά της αξιοπιστίας: Η μετάβαση της Ελλάδας από την εποχή της αμφισβήτησης στην εποχή της διεθνούς εμπιστοσύνης.

Η οικονομική σταθερότητα: Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η θωράκιση της χώρας: Η ενίσχυση της εθνικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής δυνατότητας.

Η κοινωνική συνοχή: Η επιτυχής διαχείριση διαδοχικών παγκόσμιων κρίσεων χωρίς να διακινδυνεύσει ο κοινωνικός ιστός.

Το ψηφιακό κράτος: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών.

Το διεθνές κύρος: Η επιστροφή της χώρας στον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων.

Η εθνική αυτοπεποίθηση: Η πλήρης αποκατάσταση του αισθήματος σιγουριάς των πολιτών.

Οι επτά προτεραιότητες για το 2030

Παράλληλα, ο κ. Ρουσόπουλος περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τη νέα δεκαετία, όπως αυτός αποκρυσταλλώθηκε μέσα από τις τοποθετήσεις του συνεδρίου. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί μια οικονομία με περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς και ισχυρότερη μεσαία τάξη. Ακολουθεί η κοινωνική πολιτική με έμφαση στην υγεία για όλους και στη στήριξη των νέων, της οικογένειας και των αδυνάμων.

Στον τομέα της διακυβέρνησης, στόχος είναι ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, το οποίο θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος του πολίτη, ενώ στην εκπαίδευση επιδιώκεται μια παιδεία πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική. Στα εθνικά θέματα, η στρατηγική επιτάσσει μια Ελλάδα ισχυρή στην άμυνα και τη διεθνή της παρουσία, η οποία θα διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών αναταράξεων. Όπως υπογράμμισε κλείνοντας, ο τελικός σκοπός είναι «μια πατρίδα που θα δίνει λόγους στα παιδιά να μένουν και να δημιουργούν εδώ, και όχι να αναζητούν την τύχη τους κάπου αλλού μακριά».