Η συνάντηση των εκπροσώπων όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό ενδέχεται να γίνει την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που βρίσκονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα προτείνουν αυτή τη μέρα για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τώρα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημέρα και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά να γνωστοποιηθεί και η ώρα της συνάντησης.

Η στάση των μπλόκων

Οι ίδιοι ως δείγμα καλής θέλησης αποφάσισαν να δημιουργήσουν δύο επιτροπές, όπως είχαν πει εξαρχής, αλλά μείωσαν τα άτομα σε 25 αγρότες, από όλη την Ελλάδα, χωρισμένοι ανά περιφέρεια. Όμως, στο δεύτερο ραντεβού αντί να είναι 10 εκπρόσωποι των υπόλοιπων κλάδων, δηλαδή των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων, θα είναι 5.

Παρά την πρόθεσή του να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, οι ίδιοι δηλώνουν στο «Βήμα», ότι θα μείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους, αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Αν και υπήρχε και η πρόταση, την ώρα της συνάντησης, να πραγματοποιείται συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, αυτή απορρίφθηκε.