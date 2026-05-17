Στις 25 Νοεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε μαζί με αντιπροσωπεία γυναικών, από την κοινοβουλευτική ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο, τους Αγίους Αγ Αναργύρους. Έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο στην Κυριακή Γρίβα , την αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα που έσπευσε να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία, προκειμένου να γλιτώσει από τον κακοποιήτη της, όμως οι αστυνομικοί της απάντησαν πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Λίγη ώρα αργότερα, η απουσία αυτή του κράτους είχε ως αποτέλεσμα η ατυχή κοπέλα να βρεθεί δολοφονημένη από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της.

Από αυτό το σημείο αυτό της δολοφονίας ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είχε τονίσει τότε πως «πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας ».

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα την Τρίτη 12 Μάϊου, στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με το Πολιτικό Συμβούλιο που έγινε με αφορμή τις προτάσεις του ΠαΣοΚ για την Συνταγματική Αναθεώρηση , ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως «θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους» με τα στελέχη του ΠαΣοΚ να τον χειροκροτούν.

Τα στοιχεία άλλωστε του υπουργείου κοινωνικής συνοχής και οικογενείας για τα περιστατικά έμφυλης βίας στην Ελλάδα είναι σοκαριστικά. Για το έτος 2025 περισσότερες από 5.500 γυναίκες εγκατέστησαν στο κινητό τους την εφαρμογή panic button με την αστυνομία να έχει κληθεί 1024 φορές προκειμένου να παρέμβει.

Ενώ για το ίδιο διάστημα έχουν καταγραφεί συνολικά 6.773 κλήσεις στην 24ωρη γραμμή βοήθειας SOS 15900, εκ των οποίων οι 4.275 αφορούσαν περιστατικά βίας και οι 1.470 παροχή ενημέρωσης. Από το σύνολο των κλήσεων που αφορούσαν περιστατικά βίας, το 63,1% προερχόταν από τις ίδιες τις γυναίκες ενώ το 21,7% αφορούσε κλήσεις από τρίτα πρόσωπα.

Οι προτάσεις

Ο υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Εσωτερικών και Συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής, μαζί με την γραμματέα του τομέα θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη είναι τα πρόσωπα του ΠαΣοΚ που ανέλαβαν να συντάξουν την πρόταση του κόμματος. Το ΠαΣοΚ εισηγείται την προσθήκη ενός εδαφίου στην παράγραφο δύο του άρθρου επτά του Συνάγματος, που θα αναφέρει πως «η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους».

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το κράτος αφενός αναγνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις αυξανόμενες γυναικοκτονίες. Μόνο το 2025 και αφετέρου πως θα υποχρεούται να λαμβάνει μετρά για την προστασία των γυναικών.

Το ΠαΣοΚ όμως καταθέτει πρόταση και για τις αμβλώσεις, καθώς εισηγείται τη θέσπιση νέας διάταξης στο άρθρο 21Α που θα αναφέρει πως «το Κράτος διασφαλίζει την αυτονομία της γυναίκας αναφορικά με την διακοπή της κύησης υπό τις προϋποθέσεις του νόμου» κάτι που έχει να κάνει με την «διασφάλιση της αναπαραγωγικής αυτονομίας της γυναίκας, στο πλαίσιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας και της ιδιωτικής» όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Η φιλοφοσία

Ο Παναγιώτης Δουδωνης που θεωρείται ένας εκ των εμπνευστών των συγκεκριμένων διατάξεων ανέλαβε να εξειδικεύσει τις προτάσεις αυτές στην συνεδρίαση της Τρίτης μπροστά στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των στελεχών του Πολιτικού Συμβουλίου.

Από την αρχή της τοποθέτησης του έκανε διακριτή τη θέση του πως το ελληνικό Σύνταγμα οφείλει να πρωτοπορεί σε θέματα δικαιωμάτων. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φιλοσοφία των προτάσεων του ΠαΣοΚ βασίζεται σε τρεις άξονες.

Ο πρώτος είναι ο εκσυγχρονισμός του Κράτους Δικαίου, ο δεύτερος σχετίζεται με τις λύσεις στα αδιέξοδά στα οποία έχει φτάσει η λειτουργία των θεσμών. Ενώ ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με την πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων σε θέματα δημοκρατικής διαβούλευσης, δικαιωμάτων και κοινωνικής προόδου.

Με την πρωτοβουλία της αναγνώρισης του όρου της γυναικοκτονίας, το ΠαΣοΚ δείχνει και κάτι ακόμη. Επιλεγεί να συνταχθεί επίσημα με την πλευρά εκείνη που τάσσεται υπέρ της κατοχύρωσης του όρου, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Όπως σημειώνει η επίκουρη καθηγήτριας Νομικής στο ΑΠΘ Κωνσταντίνα Γεωργάκη η γυναικοκτονία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως διακριτή μορφή έμφυλης βίας, με ολοένα και περισσότερες χώρες να υιοθετούν ειδικές νομοθετικές προβλέψεις. «Πρόσφατα και η Ιταλία προχώρησε σε αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση.

Ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχει αυτοτελής ποινική αναγνώριση, ο όρος έχει πλέον καθιερωθεί στον ακαδημαϊκό και θεσμικό διάλογο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο για την Πρόληψη της Γυναικοκτονίας που διοργάνωσε το U.S. Institute of Diplomacy and Human Rights. Παράλληλα, και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) σε συνέδριο που διοργάνωσε πρόσφατα ανέδειξε τη σημασία της επίσημης αναγνώρισης και καταγραφής της γυναικοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν πως η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία, μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης να συνταχθεί με αυτή τη σύγχρονη διεθνή και ευρωπαϊκή κατεύθυνση και καλούν όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.