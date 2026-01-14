Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε σήμερα 14/1 το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι, παρότι έχει ενημερωθεί πως το Ιράν «δεν σχεδιάζει εκτελέσεις», η κυβέρνησή του θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

«Όχι, θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Όμως λάβαμε μια πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε αν έχει αποσύρει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος.

«Μας λένε ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις. Όλοι μιλούσαν για μαζικές εκτελέσεις σήμερα. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις. Ελπίζω να είναι αλήθεια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στην εκτέλεση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που αναβλήθηκε.

«Υποτίθεται ότι σήμερα θα γίνονταν πολλές εκτελέσεις, αλλά μας είπαν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν. Και θα το διαπιστώσουμε. Δηλαδή, εγώ θα το μάθω μετά από αυτό, εσείς θα το μάθετε επίσης. Όμως μας το είπαν από αξιόπιστη πηγή. Και ελπίζω να είναι αλήθεια», κατέληξε.