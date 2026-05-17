Σαρωτική ήταν η επικράτηση της Eurovision 2026 το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, με την ΕΡΤ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού στην prime time.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο μουσικός διαγωνισμός κυριάρχησε στην τηλεθέαση, σημειώνοντας 72,1% στο δυναμικό κοινό και 69,6% στο γενικό σύνολο.

Στο τέταρτο της ανακοίνωσης του νικητή – η Βουλγαρία το σήκωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της– η τηλεθέαση έφτασε στο 83,8% στις ηλικίες 18-54 και στο 82,6% στο σύνολο του κοινού.

Παράλληλα, εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις σημειώθηκαν και κατά την εμφάνιση του Akyla, η οποία συγκέντρωσε 74,8% στο δυναμικό κοινό και 68,6% στο γενικό σύνολο.

Τα τελευταία χρόνια, τα υψηλότερα ποσοστά σε τελικό Eurovision είχε σημείωσε η Klavdia το 2025, που είχε μέσο όρο 73,3% στο δυναμικό και 70,9% στο γενικό.

Αμέσως μετά, ακολουθεί η Μαρίνα Σάττι το 2024 με μέσο όρο 71,6% στο δυναμικό και 68,6% στο γενικό.

Το απόλυτο ρεκόρ σε βραδιά Eurovision κρατά ακόμα η Άννα Βίσση από το 2006 και τον τελικό της Αθήνας, ο οποίος είχε σημειώσει 82,6% στο σύνολο του κοινού. Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου από το 2005, η οποία είχε καθηλώσει τους τηλεθεατές με μέσο όρο 82,3%.

