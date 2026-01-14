Βανδαλισμός σημειώθηκε στα τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρακτέρ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές, ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα των οχημάτων.

Στο γεγονός το μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου βρίσκονταν τα οχήματα, απάντησε με δήλωσή του, πως: «Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…».



Μάλιστα, τα τρακτέρ ήδη έχουν απομακρυνθεί.

Τι λένε από το μπλόκο της Νίκαιας για τις ζημιές;

«Αυτό δεν είναι κατάσταση. Τα γεωργικά μηχανήματα είναι ιερά. Τα πράγματα αυτά έχουν γραμμάτια, έχουν πληρωθεί με αίμα. Πληρώνονται ακόμα ό,τι και να έχει γίνει, αυτό είναι καταδικαστέο», σημείωσε αγρότης από το μπλόκο της Νίκαιας στο Live News.

«Οι άνθρωποι αυτοί θα παραλάβουν τα τρακτέρ τους από το μπλόκο, όπως τα είχαν φέρει στην αρχική τους μορφή. Πληρωμένα ό,τι χρειαστεί από το μπλόκο της Νίκαιας και αυτές οι κινήσεις αποδεικνύουν ότι είναι προβοκάτσια προς τον αγροτικό κόσμο και προς τον αγώνα που κάνουμε», πρόσθεσε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τόνισε πως: «Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Να υπάρξει εκφοβισμός, να υπάρξει μία αγανάκτηση, να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας. Γιατί το μπλόκο της Νίκαιας ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο».

Τι συνέβη και το σχόλιο Τσιάρα

Τα τρακτέρ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές, ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα των οχημάτων. Παράλληλα, έγραψαν με σπρέι πάνω τους τη λέξη «προδότης», στοχοποιώντας τους ιδιοκτήτες τους για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση με την κυβέρνηση.

«Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στο ΕΡΤnews, σχολιάζοντας την συμπεριφορά εκείνων που βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών από τη Νίκαια που προσήλθαν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου.