Σε ανακοινώσεις περί ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας πέριξ της Γροιλανδίας «ήδη από σήμερα» προχώρησε η Δανία, λίγο πριν την ένραξη της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με την αμερικανική ηγεσία για το ζήτημα του αμερικανικού ενδιαφέροντος για το νησί.

«Ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση ήρθε καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ετοιμάζονταν για να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί, μια αυτόνομη περιοχή της Δανίας.