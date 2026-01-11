Οι 83ες Χρυσές Σφαίρες που απονέμονται στο Λος Άντζελες την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, ανοίγουν επίσημα – όπως σχεδόν κάθε χρόνο – τον χορό των βραβείων της σεζόν, σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Αν και υπάρχουν φαβορί σε ορισμένες κατηγορίες με τα εδώ και αρκετό καιρό φημολογούμενα οσκαρικά «χαρτιά» της σεζόν, «One Battle after Another» και «Hamnet», να προπορεύονται, οι προβλέψεις είναι ρευστές με τα αουτσάιντερ να διαθέτουν πιθανότητες ανατροπής.

Θυμίζουμε ότι η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» («One Battle after Another») της Warner Bros. συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες στις κινηματογραφικές κατηγορίες, συνολικά 9 και παραμένει πρωτοκλασάτο φαβορί για σημαντικά βραβεία.

Η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ ακολουθεί με 8 υποψηφιότητες, το «Hamnet» με 6 υποψηφιότητες, το μιούζικαλ «Wicked: For Good!» με 5 υποψηφιότητες, ενώ οι ταινίες «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «The Secret Agent» και «Marty Supreme» έχουν από 3 υποψηφιότητες η κάθε μία (όλες οι υποψηφιότητες εδώ).

Φέτος για πρώτη φορά στα 83 χρόνια του θεσμού, οι Χρυσές Σφαίρες περιλαμβάνουν και κατηγορία για τα καλύτερα Podcasts της σεζόν.

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας – Δράμα, το δράμα «Hamnet» μπαίνει στην τελική ευθεία ως ξεκάθαρο φαβορί. Η ταινία συγκεντρώνει στοιχεία που την ευνοούν: λογοτεχνική βάση οικουμενικής απήχησης με στοιχεία από τη ζωή του μέγα αφηγητή δραμάτων Ουίλιαμ Σαίξπηρ, συγκίνηση στο έπακρο και δυνατές ερμηνείες από τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μεσκάλ.

Σε σκηνοθεσία της Κλόε Ζάο, που βραβεύτηκε με το Οσκαρ Σκηνοθεσίας για το «Nomadland» το 2020, το «Hamnet» είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ που επικεντρώνεται στην απώλεια του γιου του Σαίξπηρ, Άμνετ, στην τρυφερή ηλικία των 11 ετών και την επίδραση αυτής της τραγωδίας στην οικογένεια. Θεωρείται η ταινία που συνδυάζει την καλλιτεχνική αναγνώριση και την ευρεία αποδοχή από τα μέλη της Ένωσης Ξένου Τύπου, έχοντας εξασφαλίσει το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο 2025.

Ωστόσο, η κυριαρχία του δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Η «Συναισθηματική αξία» («Sentimental Value») του Γιοακίμ Τρίερ λειτουργεί ως το ευρωπαϊκό αντίβαρο, που συχνά βρίσκει απήχηση στις Σφαίρες. Στην εξίσωση μπαίνει εμβόλιμα και το «Sinners» («Αμαρτωλοί»), του Ράιαν Κούγκλερ, το οποίο φέρει το κοινωνικό φορτίο της ιστορίας του στον αμερικανικό Νότο των φυλετικών διακρίσεων και την έκπληξη της εμπορικής του απήχησης: με 368 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών με τον χαρακτηρισμό «Κατάλληλη άνω των 16 ετών», ένα φιλμ τρόμου με κυρίως μαύρο καστ γυρισμένο σε IMAX 70mm.

Μιούζικαλ/Κωμωδία

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας – Μιούζικαλ ή Κωμωδία, το «One Battle After Another» («Μία μάχη μετά την άλλη») εμφανίζεται ως το ατρόμητο φαβορί, δυναμικά προωθημένο και από την πρόσφατη νίκη του στα περίοπτα βραβεία της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Awards). Η σκηνοθετική υπογραφή του Πολ Τόμας Άντερσον, η γενική αποδοχή της ταινίας από τους κριτικούς, η πολιτική της ματιά στην Αμερική σε μια εποχή συσσωρευμένων κρίσων και φυσικά η παρουσία της σε πολλές βασικές κατηγορίες – συνολικά εννέα – της δίνουν ήδη προοπτική καλών βραβεύσεων και άρωμα Οσκαρ.

Οπως εύστοχα παρατηρεί το Variety, αν το «One Battle After Another» τελικά επικρατήσει στις Χρυσές Σφαίρες και στα Όσκαρ, θα ενταχθεί στην μικρή σε εύρος, εκλεκτή παρέα κωμωδιών και μιούζικαλ, συμπεριλαμβανομένων των φιλμ «Green book», «The Artist» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», που κέρδισαν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Ως αουτσάιντερ, το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι, στηρίζεται κυρίως στη δυναμική της κεντρικής ερμηνείας του 30χρονου Τίμοθι Σαλαμέ και στο προφίλ του ως σταρ, που αναμένεται να λάμψει εκ νέου (και πολύ) φέτος, μετά την περσινή απώλεια του Οσκαρ για την ερμηνεία τον Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφία «A complete Unknown».

Χάρη σε όσα καταθέτει στο «Marty Supreme», αθλητική δραμεντί ελαφρώς βασισμένη στη ζωή του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ, Μάρτι Ράισμαν, ο Σαλαμέ έχει στο ήδη πλούσιο βιογραφικό του την πέμπτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα φέτος πρωταγωνιστεί και στο τρίτο μέρος του Dune που βγαίνει μέσα στο 2026.

Από την άλλη, η «Βουγονία» («Bugonia») του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν ξανά πρωταγωνίστρια μπροστά από την κάμερα του Έλληνα σκηνοθέτη, είναι μια απρόβλεπτη επιλογή για τα μέλη της Ενωσης Ξένου Τύπου, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα αυτή τη σεζόν για την ταινία, που ξεκίνησε την πορεία της από το Φεστιβάλ Βενετίας χωρίς βραβεία. Η «Βουγονία» διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας, α΄ γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν και α΄ ανδρικού για τον Τζέσι Πλέμονς στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Σκηνοθεσία

Μπορεί η κατηγορία της Σκηνοθεσίας να είναι απρόβλεπτη ωστόσο ο Πολ Τόμας Αντερσον («Μία μάχη μετά την άλλη») δείχνει γερές αντοχές ως φαβορί. Αυτό που δεν καθιστά άνετη τη διαφαινόμενη νίκη του είναι ότι απέναντί του βρίσκονται δημιουργοί με έντονο προσωπικό στίγμα. Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο («Frankenstein») και ο Τζαφάρ Παναχί («Ένα απλό ατύχημα») κουβαλούν με τιμή την αύρα του αουτσάιντερ, όμως το όραμα και η δημιουργική τους συνέπεια δεν πρέπει να θεωρούνται αμελητέες συντεταγμένες στις Χρυσές Σφαίρες.

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με μία διαφαινόμενη νίκη του Πολ Τόμας Αντερσον στις Χρυσές Σφαίρες και αυτό είναι ότι θα μπορούσε να κατοχυρώσει στην 83η απονομή τρεις βραβεύσεις – πιθανόν Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Καλύτερης Ταινίας. Ο μόνος που έχει καταφέρει διπλή επιβράβευση στις Χρυσές Σφαίρες είναι ο Ολιβερ Στόουν για το «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», χωρίς όμως η ταινία να κερδίσει τη Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας.

Ερμηνείες

Ξεκινώντας από τις γυναίκες ηθοποιούς και τις ερμηνείες τους, στον Α΄ Γυναικείο Ρόλο – Δράμα, η Τζέσι Μπάκλεϊ στο «Hamnet» είναι το σούπερ φαβορί, συνδυάζοντας λεπτότητα και ένταση. Ασφαλές στοίχημα θεωρείται και η Ρόουζ Μπερν στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ, για το «If I Had Legs I’d Kick You», απέναντι στη Σίνθια Ερίβο του «Wicked: For Good» και την Τσέις Ινφίνιτι, την ανακάλυψη του 2025, στο «One Battle After Another».

Αντίθετα, η Αριάνα Γκράντε δεν αποκλείεται να κερδίσει το πρώτο της σημαντικό βραβείο για αυτή τη σεζόν έχοντας β΄ ρόλο στο «Wicked: For Good», αν η σαρωτική Τεγιάνα Τέιλορ («One Battle After Another») ή η Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας («Συναισθηματική αξία») δεν βγουν μπροστά και κάνουν την ανατροπή.

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ με διπλή παρουσία φέτος στον γαλαξία του τηλεοπτικού «Star Wars: Andor» και στην κινηματογραφική «Συναισθηματική Αξία» αναδεικνύεται σε ηθοποιό της χρονιάς που πάει με φόρα προς την δεύτερη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας του, μετά από εκείνη που κέρδισε για το τηλεοπτικό «Chernobyl» το 2020.

Στους άνδρες ηθοποιούς το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στην κατηγορία του δράματος μπορεί να είναι μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Βραζιλιάνος Βάγκνερ Μούρα του «The Secret Agent» προηγείται ως φαβορί για τη νίκη, ξεπερνώντας τον Michael B. Jordan του Αμαρτωλοί («Sinners»). Είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος άνδρας που έχει υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία, ακολουθώντας τα βήματα της Βραζιλιάνας συναδέλφου του Φερνάντα Τόρες που έγινε η πρώτη ηθοποιός από τη Βραζιλία με μία Χρυσή Σφαίρα για το «I’m Still Here».

Τηλεοπτικές σειρές

Στην κατηγορία της Δραματικής Σειράς, το «The White Lotus» έχει ισχυρή παρουσία με 6 υποψηφιότητες, ενώ η μίνι σειρά του Netflix «Adolescence», που «έσκισε» στα βραβεία Emmy 2025, συγκεντρώνει 5 υποψηφιότητες. Ακολουθούν οι σειρές «Only Murders in the Building» της Disney+ και «Severance» («Διαχωρισμός») της Apple TV που μετρούν από 4 υποψηφιότητες. Πιστεύοντας ότι το πολυσυζητημένο «Adoloscence» και το «Severance», που αρέσει στους κριτικούς και έχει φανατικό κοινό, κάθε άλλο παρά έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους στα βραβεία, περιμένουμε βραβεύσεις στην κατεύθυνση των δύο αυτών σειρών.

Χρήσιμη σημείωση: το «Severance» μπορεί να είναι το ποιοτικό αντίπαλο δέος, όμως υπάρχει και το νέο «χαρτί» της Apple TV+ που ακούει στο όνομα «Pluribus», έχοντας κάνει την έκπληξη στο τηλεοπτικό τοπίο λίγο προν την εκπνοή του χρόνου. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε επίσης τη σταθερή δυναμική του «Slow Horses» που διατηρεί τη δημοφιλία του χάρη στις ερμηνείες των ηθοποιών του με επικεφαλής τον Γκάρι Ολντμαν και το πολιτικό του βάθος.

Το «The Studio» είναι στον πυρήνα των φαβορί στην κατηγορία των κωμικών σειρών διαθέτοντας τη σατιρική ματιά στη βιομηχανία του Χόλιγουντ που δείχνουν να εκτιμούν τα μέλη της Ένωσης Ξένου Τύπου, αλλά και ένα γενναιόδωρο κωμικό ύφος που απευθύνεται σε κάθε τηλεθεατή. Η δραματική κομεντί «The Bear» παραμένει ένας ισχυρός αντίπαλος με προηγούμενες επιτυχίες στη διαδρομή της, ενώ το Hacks είναι η παραδοσιακή τηλεοπτική κωμωδία που έχει την πραγματική δύναμη να σταθεί ως αντίπαλος.

Τα σνομπαρίσματα και οι εκπλήξεις

Ποιες είναι οι πιο ηχηρές απουσίες από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες; Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, δημιουργός δύο ταινιών τη φετινή σεζόν – των «Blue Moon» με τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Ιθαν Χοκ και «Nouvelle Vague» για το «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λικ Γκοντάρ – υποψήφιες και οι δύο στην κατηγορία Μιούζικαλ/ Κωμωδία, δεν είναι υποψήφιος για την σκηνοθεσία καμίας από τις δύο.

Στην ίδια κατηγορία παρατηρείται το παράδοξο του σνομπαρίσματος του «Wicked: For Good», του μόνου μιούζικαλ της χρονιάς, ενώ οι Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε είναι υποψήφιες στις κατηγορίες α΄ και β΄ γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.

Καμία αναγνώριση δεν δόθηκε ούτε στη Σίντνεϊ Σουίνι για την ενσάρκωση της Κρίστι Μάρτιν, της πιο επιτυχημένης πρωταθλήτριας του μποξ στα ’90s και ’00s, στη βιογραφία «Christy». Αντίθετα, η Ένωση Ξένου Τύπου δεν παρέλειψε να τιμήσει με υποψηφιότητες στις ερμηνείες την προσπάθεια του παλαιστή Ντουέιν Τζόνσον στο βιογραφικό «The Smashing Machine» και της παρτενέρ του Έμιλι Μπλαντ, παρά την απώλεια δυνάμεων της ταινίας στον δρόμο για τα Οσκαρ.

Μάλλον η είσοδος της Μπλαντ στην κατηγορία του β’ ρόλου στέρησε από την Γούνμι Μοσάκου του βαμπιρικού «Sinners» την υποψηφιότητα της, αλλιώς δεν δικαιολογείται πως η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ κατέληξε με 7 βασικές υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες συμπεριλαμβανομένου του α΄ ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν αλλά δεν βρέθηκε μία για την συμπρωταγωνίστρια του…

Εκτός των βασικών υποψηφιότητων και το αγαπημένο πολλών δράμα «Train Dreams» του Netflix – ευτυχώς ο Τζόελ Έτζερτον έχει μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία του, το ίδιο και ο Νικ Κέιβ για το πρωτότυπο τραγούδι.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες ο Τζέικομπ Ελόρντι έκανε την έκπληξη με μία υποψηφιότητα για την άγνωστη (εδώ) μίνι σειρά «The Narrow Road to the Deep North» του Τζάστιν Κιουρζέλ, συνοδεία της κινηματογραφικής υποψηφιότητας του για το «Frankenstein», ενώ εκτός της κατηγορίας β΄ γυναικείου ρόλου σε δράμα είναι η Κάθριν ΛαΝάσα του ιατρικού «The Pitt», έχοντας πριν από λίγους μήνες κερδίσει το βραβείο Emmy στην αντίστοιχη κατηγορία.

Ζωντανή μετάδοση

Θυμίζουμε ότι η 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, σε παραγωγή της Dick Clark Productions, θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 5 μ.μ. PT/8 μ.μ. ET. στο CBS και μέσω streaming στο Paramount+ στις Η.Π.Α.

Στην Ελλάδα η απονομή θα μεταδοθεί live τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από τους Πόλυ Λυκούργου και Πάνο Γκένα από το Novacinema1.