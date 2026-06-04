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Η Δήμητρα Σωτηριάδου φωτογράφισε πολλά σπίτια σε χωριά, όχι όπως ήταν κάποτε, αλλά όπως στέκουν σήμερα. Κάποια μισογκρεμισμένα, κάποια σιωπηλά, αλλά πάντα γεμάτα από τη ζωή που πέρασε. Από την πρώτη της ύλη, παίρνει κομμάτια — μια πόρτα, ένα παράθυρο, έναν τοίχο — και τα αναδημιουργεί με ξύλα. Όχι για να διορθώσει, αλλά για να θυμηθεί. Κάθε εικόνα, κάθε κατασκευή, είναι μια γέφυρα με το παρελθόν, όπως κι η ίδια επισημαίνει στο σημείωμα που συνοδεύει τη νέα της δουλειά.

«Φωτογράφισα πολλά σπίτια σε χωριά – όχι όπως ήταν

κάποτε,

αλλά όπως στέκονται τώρα.

Κάποια μισογκρεμισμένα, κάποια σιωπηλά, αλλά

γεμάτα από ζωή που πέρασε.

Πήρα κομμάτια τους:

μια πόρτα, ένα παράθυρο, έναν τοίχο…

και τα έφτιαξα ξανά με ξύλα.

Όχι για να τα διορθώσω, αλλά για να τα θυμηθώ.

Αν κάποια από αυτά σου θυμίσει ένα σπίτι που

αγάπησες,

τότε έκανε το δρόμο του…»

Η ζωή πέρα από την πόλη και τη δημοσιογραφία

Γεννημένη στην Αθήνα, με σπουδές στην Ιταλία και μια μακρά καριέρα στη δημοσιογραφία – και συγκεκριμένα στο Mega – η Δήμητρα επέλεξε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, αποχωρώντας από τα αστικά φώτα. Από το 2018, ζει σε ένα απλό κοντέινερ στο βουνό, με σεβασμό στη φύση και τον ελεύθερο χρόνο. Φυτεύει και τρώει δικά της προϊόντα, αφήνοντας πίσω τα αδιάκοπα τηλεφωνήματα της τηλεοπτικής ζωής.

«Chariklo»: Το όνειρο στα βουνά της Κρήτης και το παραμύθι για όλες τις ηλικίες

Η ζωή στη Νότια Κρήτη εμπνέει πλέον κάθε της βήμα. Στο όνειρο αυτό προστέθηκε το πρώτο της βιβλίο, ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, με τίτλο «10199 Χαρικλώ», που αποτυπώνει όλο το πνεύμα αυτής της νέας πορείας.

Πότε και πού

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Ιουνίου, 19:30

Χώρος: Τέχνης και Δράσης «Βρυσάκι», Μοναστηράκι (Βρυσακίου 17, Πλάκα)

Ώρες λειτουργίας: 11:00-14:00 & 17:00-21:00, 4-8 Ιουνίου

Μη χάσετε την ευκαιρία να την ανακαλύψετε, μια έκθεση που φέρνει το φως σε μέρη που έμενε κρυμμένο.