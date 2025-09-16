Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) και η ταινία «Hamlet» σε σκηνοθεσία Κλόε Ζάο (της οποίας η ταινία «Nomadland» έχει κερδίσει το Οσκαρ καλύτερης ταινίας) κέρδισε το Βραβείο Κοινού ( People’s Choice Award ) που θεωρείται το κορυφαίο σε αυτό το έγκριτο φεστιβάλ που μας δίνει επίσης μια αίσθηση ταινιών που αναμένεται να ακουστούν στα Οσκαρ. Με πρωταγωνιστές τον Ριζ Αχμέντ και την Μόρφιντ Κλαρκ, η Ζάο προσάρμοσε το κλασικό θεατρικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο των καιρών μας.

Πρώτη επιλαχούσα σε αυτή την κατηγορία ταινία ήταν το «Frankenstein» (ΗΠΑ) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο που αγνοήθηκε πλήρως στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα και δεύτερη επιλαχούσα το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (ΗΠΑ) του Ράιαν Τζόνσον.

Φεστιβάλ Τορόντο 4-14 Σεπτεμβρίου 2025

Να σημειωθεί ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο δεν είναι πρωτίστως διαγωνιστικό φεστιβάλ. Eίναι, κυρίως, μια μεγάλη δημόσια παρουσίαση ταινιών από όλο τον κόσμο και χρησιμεύει ως σημαντική πλατφόρμα για τις πρεμιέρες τους και την γενικότερη δικτύωση της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.Επίσης, μαζί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, είναι το ντουέτο των πιο έγκριτων φεστιβάλ κινηματογράφου στη Βόρεια Αμερική.

Οπότε παρότι απονέμονται ορισμένα συγκεκριμένα βραβεία (όπως κοινού και κριτικών), η βασική λειτουργία του Φεστιβάλ του Τορόντο είναι να παρέχει στο κοινό της Βόρειας Αμερικής όπως και στους επαγγελματίες της βιομηχανίας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ταινιών από όλο τον κόσμο και όχι να επικεντρώνεται σε διαγωνιστικές κατηγορίες.

Οι διακρίσεις

Επιλέγοντας κάποιες βραβεύσεις αξίζει να σταθεί κανείς στο Διεθνές Βραβείο Κοινού ( International People’s Choice Award ) που κέρδισε η ταινία «No Other Choice» του Παρκ Τσαν Γουκ από τη Νότια Κορέα. Η πολύ επίκαιρη αυτή ταινία που είναι μια μεταφορά του μυθιστορήματος «Το τσεκούρι» το οποίο παλαιότερα μετέφερε στο σινεμά ο Κώστας Γαβράς, έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο καιρό στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας όπου προς έκπληξη πολλών δεν κέρδισε κανένα βραβείο.

Πρώτη επιλαχούσα ταινία σε αυτή την κατηγορία είναι η «Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) του Γιοακίμ Τρίερ που ήδη προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες έχοντας διακριθεί στο φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο με το μεγάλο βραβείο της επιτροπής και δεύτερη επιλαχούσα ταινία η «Homebound» (Ινδία) σε σκηνοθεσία Νεερτζάι Γκαϊουάν.

Βραβείο Κοινού

Το Βραβείο Κοινού για καλύτερο ντοκιμαντέρ κέρδισε η ταινία «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» (Καναδάς) του Μπάρι Αβριτς, με πρώτη επιλαχούσα ταινία την «EPiC: Elvis Presley in Concert» (Αυστραλία) του Μπαζ Λούρμαν (σκηνοθέτη της ταινίας «Ελβις»). Δεύτερη επιλαχούσα ταινία η «You Had to Be There: How the Toronto Godspell Ignited the Comedy Revolution…» (ΗΠΑ) του Nικ Ντέιβις.

Tέλος, το Βραβείο FIPRESCI (Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου), δόθηκε στην ταινία «Forastera» (Ισπανία/ Ιταλία/ Σουηδία) της Λουτσία Αλενάρ Ιγκλέσιας.