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Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την ανοικτή επιστολή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia.

«Ναι, στη διάρκεια της νύκτας παραδώσαμε ήδη στον Πούτιν τη γραπτή εκδοχή. Αυτό που ήρθε από τα μέσα ενημέρωσης πέρασε στον πρόεδρο και εκείνος το εξέτασε. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Εν αναμονή της ομιλίας Πούτιν στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη, την ανοικτή επιστολή του προς τον Πούτιν, στην οποία προτείνει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει να πολεμά. Στην επιστολή του, ο ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει ακόμα πως οι Ρώσοι έχουν κουραστεί τόσο από τον Πούτιν όσο και από τον πόλεμο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν να σχολιάσει την επιστολή στη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία σήμερα το απόγευμα.