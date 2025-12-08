Oι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας επίσημα την οσκαρική σεζόν.

Το «Μία μάχη μετά την άλλη» της Warner Bros. συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες στις κινηματογραφικές κατηγορίες των Χρυσών Σφαιρών για το 2026, συνολικά εννέα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, καλύτερου α΄ ανδρικού ρόλου για τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου για την Τσέις Ινφίνιτι και β΄ ρόλων για τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τεγιάνa Τέιλορ. Η ταινία έλαβε επίσης υποψηφιότητες για το σενάριο του Άντερσον και τη μουσική του Τζόνι Γκρίνγουντ.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια νίκη για την Warner Bros., λίγο μετά τη συμφωνία της Netflix σε σχέση με την αγορά του στούντιο και της υπηρεσίας streaming της Warner Bros. Discovery.

Το «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ ακολουθεί κατά πόδας στο πεδίο με 8 υποψηφιότητες, ενώ το «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ διεκδικεί συνολικά 7.

Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει συνολικά 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία, α΄ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την Έμα Στόουν και α΄ ανδρικού ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς. Ο ίδιος ο Ελληνας σκηνοθέτης δεν είναι υποψήφιος για τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Επειδή οι Χρυσές Σφαίρες τιμούν ξεχωριστά τα δράματα και τις ταινίες μιούζικαλ ή κωμωδίες, οι συγκεκριμένες ταινίες θα ανταγωνιστούν για το κορυφαίο βραβείο σε διαφορετικές κατηγορίες.

Το «Μία μάχη μετά την άλλη» είναι υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας|(μιούζικαλ ή κωμωδία), μαζί με τα «Blue Moon», «Βουγονία», «Marty Supreme», «Καμία άλλη επιλογή» και «Nouvelle Vague». Τα «Συναισθηματική αξία» και «Αμαρτωλοί» θα διεκδικήσουν το βραβείο καλύτερου δράματος μαζί με τα «Frankenstein», «Άμνετ», «It Was Just an Accident» και «The Secret Agent».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «White Lotus» του HBO οδηγεί την κούρσα με 6 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης δραματικής σειράς και υποψηφιοτήτων ερμηνειών για τους Κάρι Κουν, Πάρκερ Πόουζι, Έιμι Λου Γουντ, Γουόλτον Γκόγκινς και Τζέισον Άιζακς. Η μίνι σειρά του Netflix «Adolescence» συγκεντρώνει 5 υποψηφιότητες, ενώ τα «Only Murders in the Building» και «Severance» έχουν από 4.

Σημειώνουμε ότι η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το Cecil B. DeMille Award σε ειδική εκδήλωση που θα προβληθεί στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει το Βραβείο Carol Burnett.

Η 83η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton τους Λος Αντζελες, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.

Χρυσές Σφαίρες 2026

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Frankenstein

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Αλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

KPop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet)

Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος Δράμα

Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)

Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Α’ Γυναικείος Ρόλος Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

No Other Choise

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)

Τραγούδι

Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)

Golden (Kpop Demon Hunters)

I Lied to You (Αμαρτωλοί)

No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Train Dreams (Train Dreams)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία

Ελιο

ΚPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νάο Γουάιλ (The Pitt)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο’ Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)

Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)

Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)

Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)

Τζουν Λο (Black Rabbit)

Μάθιου Ρις (The Beast in Me)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)

Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)

Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)

Σάρα Σνουκ (All Her Fault)

Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)

Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand–Up Κωμωδία

Bill Maher: Is Anyone Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Ειδικά Βραβεία

Καλύτερο Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First

Cecil B. DeMille Award

Ελεν Μίρεν

Carol Burnett Award

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ