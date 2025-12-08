Oι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας επίσημα την οσκαρική σεζόν.
Το «Μία μάχη μετά την άλλη» της Warner Bros. συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες στις κινηματογραφικές κατηγορίες των Χρυσών Σφαιρών για το 2026, συνολικά εννέα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, καλύτερου α΄ ανδρικού ρόλου για τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου για την Τσέις Ινφίνιτι και β΄ ρόλων για τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τεγιάνa Τέιλορ. Η ταινία έλαβε επίσης υποψηφιότητες για το σενάριο του Άντερσον και τη μουσική του Τζόνι Γκρίνγουντ.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια νίκη για την Warner Bros., λίγο μετά τη συμφωνία της Netflix σε σχέση με την αγορά του στούντιο και της υπηρεσίας streaming της Warner Bros. Discovery.
Το «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ ακολουθεί κατά πόδας στο πεδίο με 8 υποψηφιότητες, ενώ το «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ διεκδικεί συνολικά 7.
Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει συνολικά 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία, α΄ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την Έμα Στόουν και α΄ ανδρικού ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς. Ο ίδιος ο Ελληνας σκηνοθέτης δεν είναι υποψήφιος για τη σκηνοθεσία της ταινίας.
Επειδή οι Χρυσές Σφαίρες τιμούν ξεχωριστά τα δράματα και τις ταινίες μιούζικαλ ή κωμωδίες, οι συγκεκριμένες ταινίες θα ανταγωνιστούν για το κορυφαίο βραβείο σε διαφορετικές κατηγορίες.
Το «Μία μάχη μετά την άλλη» είναι υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας|(μιούζικαλ ή κωμωδία), μαζί με τα «Blue Moon», «Βουγονία», «Marty Supreme», «Καμία άλλη επιλογή» και «Nouvelle Vague». Τα «Συναισθηματική αξία» και «Αμαρτωλοί» θα διεκδικήσουν το βραβείο καλύτερου δράματος μαζί με τα «Frankenstein», «Άμνετ», «It Was Just an Accident» και «The Secret Agent».
Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «White Lotus» του HBO οδηγεί την κούρσα με 6 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης δραματικής σειράς και υποψηφιοτήτων ερμηνειών για τους Κάρι Κουν, Πάρκερ Πόουζι, Έιμι Λου Γουντ, Γουόλτον Γκόγκινς και Τζέισον Άιζακς. Η μίνι σειρά του Netflix «Adolescence» συγκεντρώνει 5 υποψηφιότητες, ενώ τα «Only Murders in the Building» και «Severance» έχουν από 4.
Σημειώνουμε ότι η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με το Cecil B. DeMille Award σε ειδική εκδήλωση που θα προβληθεί στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει το Βραβείο Carol Burnett.
Η 83η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton τους Λος Αντζελες, με παρουσιάστρια την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.
Χρυσές Σφαίρες 2026
Κινηματογράφος
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
Frankenstein
Hamnet
Ενα Απλό Ατύχημα
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί
Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Blue Moon
Βουγονία
Marty Supreme
Καμία Αλλη Επιλογή
Nouvelle Vague
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
KPop Demon Hunters
Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία
Αμαρτωλοί
Weapons
Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ζωούπολη 2
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)
Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)
Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
Κλόι Ζάο (Hamnet)
Σενάριο
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Marty Supreme
Αμαρτωλοί
Ενα Απλό Ατύχημα
Συναισθηματική Αξία
Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος Δράμα
Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)
Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)
Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)
Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
Α’ Γυναικείος Ρόλος Δράμα
Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)
Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)
Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)
Τέσα Τόμσον (Hedda)
Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)
Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)
Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)
Εμα Στόουν (Βουγονία)
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)
Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)
Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)
Πολ Μεσκάλ (Hamnet)
Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)
Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)
Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)
Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ξενόγλωσση Ταινία
Ενα Απλό Ατύχημα
No Other Choise
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Sirat
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Μουσική
Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)
Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)
Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)
Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)
Τραγούδι
Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)
Golden (Kpop Demon Hunters)
I Lied to You (Αμαρτωλοί)
No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Train Dreams (Train Dreams)
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία
Ελιο
ΚPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Ζωούπολη 2
Τηλεόραση
Καλύτερη Δραματική Σειρά
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Καλύτερη Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)
Ντιέγκο Λούνα (Andor)
Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)
Μαρκ Ράφαλο (Task)
Ανταμ Σκοτ (Severance)
Νάο Γουάιλ (The Pitt)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)
Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)
Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)
Σεθ Ρόγκεν (The Studio)
Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
Νατάσα Λιόν (Poker Face)
Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)
Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
Νατάσα Λιόν (Poker Face)
Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)
Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά
Οουεν Κούπερ (Adolescence)
Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)
Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)
Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)
Τραμέλ Τίλμαν (Severance)
Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά
Κάρι Κουν (The White Lotus)
Εριν Ντόχερτι (Adolescence)
Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)
Κάθριν Ο’ Χάρα (The Studio)
Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)
Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying For Sex
The Girlfriend
Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)
Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)
Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)
Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)
Τζουν Λο (Black Rabbit)
Μάθιου Ρις (The Beast in Me)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)
Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)
Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)
Σάρα Σνουκ (All Her Fault)
Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)
Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)
Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand–Up Κωμωδία
Bill Maher: Is Anyone Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem
Ειδικά Βραβεία
Καλύτερο Podcast
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First
Cecil B. DeMille Award
Ελεν Μίρεν
Carol Burnett Award
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ