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Δεύτερη ημέρα του roadtrip, που ξεκίνησε από το Βερολίνο με τελικό προορισμό την Αθήνα, και αφήνοντας πίσω την Κρακοβία, έχουμε στόχο να φτάσουμε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η Τιμισοάρα κατέχει ξεχωριστή ιστορική θέση, ως η πόλη από την οποία ξεκίνησε, το 1989, η λαϊκή εξέγερση ενάντια στο καθεστώς του Νικολάε Τσαουσέσκου.

Ταυτόχρονα θεωρείται η πρωτεύουσα της ιστορικής – γεωγραφικής περιοχής του Βανάτου που εκτείνεται σε Ρουμανία, Σερβία και Ουγγαρία και παρά την πολυεθνική της διάσταση φέρει μια κοινών χαρακτηριστικών κουλτούρα.

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Προτού, βέβαια, φτάσουμε στην Τιμισοάρα, θα έπρεπε να διανύσουμε από την Κρακοβία περίπου 700 χιλιόμετρα, διασχίζοντας και τη Σλοβακία. Τρεις χώρες σε μία ημέρα. Καθόλου άσχημα.

Η απαραίτητη στάση για φαγητό και ελαφριά ξεκούραση έγινε στο Κόσιτσε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας.

Παρκάραμε πολύ κοντά στο κεντρικό πεζόδρομο Χλάβνα, το ιδανικό σημείο για να χορτάσει και το μάτι και το στομάχι, και πήγαμε στα ψαχτά. Με την ασφάλεια ότι στην παρέα μας έχουμε έναν ειδικό στην ανίχνευση ντόπιων, μη τουριστικών εστιατορίων, πανηγυριών και λοιπών εκδηλώσεων με αφθονία φαγητού και ποτού.

Και αυτήν τη φορά μας έβγαλε ασπροπρόσωπους.

Όταν φτάσαμε στην Τιμισοάρα ήταν πια βράδυ. Λίγο τα εκατοντάδες χιλιόμετρα, λίγο η πείνα και η κούραση έφεραν τις πρώτες διαφωνίες μεταξύ του πληρώματος του roadtrip.

Τα βρήκαμε ή το πλήρωμα διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη; Βρήκε απάντηση στο ερώτημα του Γιάκομπ;

Όλα αυτά στο ανωτέρω βίντεο.

Δείτε τα προηγούμενα επεισόδια, εδώ.