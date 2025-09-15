Λίγο πολύ πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας όταν γράφαμε ότι το βρετανικό «Adolescence», που μονοπώλησε τη συζήτηση την περασμένη άνοιξη με τη ρηξικέλευθη σκηνοθεσία του και το παγκοσμίως επίκαιρο θέμα της δολοφονικής οργής ενός 13χρονου μαθητή υπεράνω πάσης υποψίας, θα είχε μια σπουδαία βραδιά στα αμερικανικά τηλεοπτικά βραβεία Emmy.

Έτσι, ένα κοινωνικά φορτισμένο δράμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, σφράγισε την κατά τα άλλα, αποφορτισμένη πολιτικά απονομή των βραβείων Emmy. Παράλληλα, νεοφερμένες σειρές, μεσήλικοι βετεράνοι της τηλεόρασης χωρίς Emmy μέχρι φέτος και νέα πρόσωπα κατέκτησαν ρεκόρ και βραβεία.

Βραβεία και ρεκόρ

Έχουμε και λέμε: η μίνι σειρά του Netflix, «Adolescence», κυρίαρχησε στην κατηγορία της και στην απονομή, που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theatre στο Λος Άντζελες, κερδίζοντας 6 βραβεία (συνολικά 8 συνοπολογίζοντας δύο ακόμα βραβεία στα Creative Emmys): το Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Μίνι Σειράς, το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον πολυπράγμονα στην τηλεόραση, Στίβεν Γκρέιαμ, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Όουεν Κούπερ, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Έριν Ντόχερτι, Σκηνοθεσίας για τον Φίλιπ Μπαραντίνι και Σεναρίου για τους Τζακ Θορν (δημιουργός της σειράς) και Στίβεν Γκρέιαμ. Και ναι, ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε επισήμως ο νεότερος σε ηλικία ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy ερμηνείας.

Οι ψηφοφόροι στα Emmys για τη ζώνη του Primetime, ανέδειξαν φέτος τηλεοπτικές πρεμιέρες, όπως την κωμική σειρά «The Studio» του δημοφιλούς 50άρη κωμικού Σεθ Ρόγκε, που συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία – 13 συνολικά μαζί με τα 9 που απέσπασε στα Creative Emmys πριν από λίγες ημέρες.

Το «The Studio», σάτιρα της αμερικανικής σόουμπιζ, απέσπασε τα σημαντικότερα αγαλματίδια, δηλαδή το βραβείο Καλύτερης Κωμικής σειράς, Σκηνοθεσίας για τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, Βραβείο Σεναρίου για Κωμική Σειρά από τις πένες των Πίτερ Χικ, Σεθ Ρόγκεν και Φρίντα Πέρεζ, καθώς και Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία για τον Ρόγκεν. Μετά από αυτό το απίστευτα επιτυχημένο σερί βραβεύσεων, το βιβλίο Γκίνες άνοιξε διάπλατα για το «Studio» της Apple Tv+, που περνά στην ιστορία ως η κωμική σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μία χρονιά σε όλη την ιστορία των Emmys καθώς και ως πρεμιέρα κωμικής σειράς με τα περισσότερα βραβεία Emmy.

Νόα Γουάιλ: Άξιο Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα

Αλλά και η νέα δραματική σειρά «The Pitt» του HBO Max, για την οποία έχουμε γράψει ότι αποτελεί μια φρέσκια εκδοχή της «Εντατικής», ήρθε για να έχει διάρκεια με μία καλή πεντάδα βραβείων στα φετινά Emmy.

Εκτοπίζοντας το υποψήφιο για 27 Emmy, «Severance», που συζητήθηκε ως ένα μεγάλο come back στα τηλεοπτικά πράγματα φέτος, το «The Pitt» πήρε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ο 54χρονος Νόα Γουάιλ κέρδισε επιτέλους το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα ως πολύπειρος τηλεοπτικός γιατρός, 26 χρόνια μετά την πρώτη του υποψηφιότητα (και μετά από 7 υποψηφιότητες), εκτοπίζοντας τον Κόλιν Φάρελ του «The Penguin». Η συμπρωταγωνίστριά του Κάθριν ΛαΝάσα κράτησε στα χέρια της το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα.

Εκπλήξεις και αναγνωρίσεις

Στις εκπλήξεις: καθώς οι νεοφερμένοι (γενικώς) στα Emmy τα πήγαν εξαιρετικά φέτος, η 40χρονη Αμερικανίδα Μπριτ Λόουερ κέρδισε το πρώτο της βραβείο, κερδίζοντας αυτό του Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δράμα για τον αινιγματικό της ρόλο στο «Severance». Η Λόουερ νίκησε τη βετεράνο Κάθι Μπέιτς του «Matlock», δύο φορές νικήτρια και γηραιότερη υποψήφια στην κατηγορία.

Το «Severance», υποψήφιο με τη 2η σεζόν του για 27… θεαματικά βραβεία Emmy στις κατηγορίες της Δραματικής Σειράς, περιορίστηκε σε 9 συνολικά βραβεία (μαζί με αυτά που πήρε στα Creative Emmys): Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Μπριτ Λόουερ, Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Τράμελ Τίλμαν, Γκεστ Ηθοποιού σε Δραματική Σιερά για τη Μέριτ Γουίβερ, Φωτογραφίας για τη Τζέσικα Λι Γκανιέ, Σχεδιασμού Παραγωγής, Μίξης Ήχου, Πρωτότυπης Μουσικής, Σχεδιασμού Τίτλων και Σχεδιασμού Κύριου Τίτλου.

Από κοντά και ο Τζεφ Χίλερ, ηθοποιός, αυτοσχεδιαστής και κωμικός, έκλεψε το βραβείο μέσα από τα χέρια του φαβορί για το εν λόγω βραβείο, Χάρισον Φορντ («The Shrinking»), με την ερμηνεία του στη σειρά «Somedoby Somewhere», την οποία είχαμε επισημάνει ως άξια ανακάλυψης.

Όσο για την προσωπική μας αδυναμία, την επιστημονικής φαντασίας, αντιφασιστική σειρά «Star Wars: Andor» (Disney+), ευτυχώς οι ψηφόφοροι αναγνώρισαν τουλάχιστον το επίτευγμα στο σενάριο, επιβραβεύοντάς τον Νταν Γκίλροϊ, αδελφό του δημιουργού της σειράς Τόνι Γκίλροϊ, με το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου σε Δραματική Σειρά. Ο Άνταμ Ράνταλ του εξαιρετικού «Slow Horses» κράτησε τελικά το Βραβείο Σκηνοθεσίας σε Δραματική Σειρά και μία σημείωση: το πολυσυζητημένο και πολυβραβευμένο «The Bear» φέτος δεν είχε πολλά να περιμένει στα Emmys κι έτσι έγινε.

Το «The Penguin» ως μίνι (γκανγκστερική) σειρά, μπροστά στη φόρα του «Adolescence», είδε τις προσδοκίες του να μειώνονται μετά τα 8 βραβεία που απέσπασε στα Creative Emmys, με την πρωταγωνίστρια Κριστίν Μιλιότι (την γνωρίζουμε πολύ καλά από το «How I Met Your Mother») να κρατάει ψηλά το γόητρο της παραγωγής μόλις κράτησε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά στα χέρια της (ο Κόλιν Φάρελ δεν τα κατάφερε, καθώς αποδείχθηκε ότι ήταν η ώρα του Νόα Γουάιλ να επιβραβευτεί για τη μακρά τηλε-εμπειρία του).

Λίγες πολιτικές πινελιές

Σε μία απονομή που δεν είχε πολιτικές αιχμές, καθώς οι σελέμπριτις απέφυγαν να αναφερθούν στη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, η εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert» κατέκτησε το πρώτο της βραβείο ως καλύτερο τοκ σόου, λίγους μήνες αφότου ανακοινώθηκε η επικείμενη παύση της το 2026. Οι προσκεκλημένοι έδωσαν το δυνατότερο χειροκρότημά τους φωνάζοντας το όνομα του βετεράνου παρουσιαστή, επικριτή του προέδρου Τραμπ και της πολιτικής του εδώ και χρόνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική «πινελιά» απουσίαζε εντελώς από την τρίωρη τηλεοπτική μετάδοση από το Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Μετράμε σκόρπια ξεσπάσματα, όπως αυτά των συμπρωταγωνιστριών της κωμικής σειράς «Hacks», που είχε μία εξαιρετική βραδιά απονομής. Η βετεράνος σταρ του «Hacks», Χάνα Αϊνμπάιντερ, που κέρδισε Emmy Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, ολοκλήρωσε την ομιλία της δηλώνοντας «ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Η συνάδελφός της στη σειρά, Μέγκαν Στάλτερ, εξέφρασε παρόμοια υποστήριξη στο κόκκινο χαλί των Emmys κρατώντας μια τσάντα με τη φράση «CEASE FIRE» (Σταματήστε τα πυρά), ενώ η πρωταγωνίστρια του «Hacks», Τζιν Σμαρτ, κέρδισε το βραβείο Emmy Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά και στη συνέχεια είπε απλά: «Να είστε καλοί ο ένας στον άλλο». Ακόμη, ο παρουσιαστής Μπράιν Κράνστον αστειεύτηκε μιλώντας γα «καταστροφικούς εκφυλισμένους όπως ο Τομ Χανκς», αναφερόμενος στον πρόεδρο Τραμπ που πρόσφατα επέκρινε τον ηθοποιό.

Στίβεν Κόλμπερτ και Ντόναλντ Τραμπ

Τα μηνύματα ελπίδας και επίγειας ειρήνης δεν έλειψαν και μάλλον βόλεψαν στο γενικό άνευρο πολιτικά σύνολο (εικάζουμε λόγω του τεταμένου πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ, αλλά και των δικαστικών μαχών του Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα).

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, κρατώντας το πρώτο Emmy της πολύχρονης καριέρας του έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Πριν από δέκα χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Σπάικ Τζόνζι πέρασε από το γραφείο μου και είπε: «Έϊ, τι θέλεις να είναι το θέμα αυτής της εκπομπής;» Και εγώ απάντησα: «Σπάικ, δεν ξέρω πώς θα μπορούσες να το κάνεις, αλλά θα ήθελα να κάνω μια κωμική εκπομπή αργά το βράδυ με θέμα τον έρωτα». Δεν ξέρω αν το κατάφερα ποτέ, αλλά σε κάποιο σημείο — και μπορείτε να μαντέψετε ποιο ήταν αυτό το σημείο — συνειδητοποίησα ότι, κατά κάποιον τρόπο, κάναμε μια βραδινή κωμική εκπομπή για την απώλεια. Και αυτό έχει σχέση με την αγάπη. Γιατί μερικές φορές καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο αγαπάς κάτι, μόνο όταν νιώθεις ότι μπορεί να το χάσεις. Δέκα χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, φίλοι μου, δεν έχω αγαπήσει ποτέ τη χώρα μου πιο απεγνωσμένα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική! Μείνετε δυνατοί. Να είστε γενναίοι. Και αν το ασανσέρ προσπαθήσει να σας κατεβάσει, τρελαθείτε και χτυπήστε έναν υψηλότερο όροφο».