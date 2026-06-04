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Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Σκορσέζε διορίστηκε το 2025 ως εταίρος και σύμβουλος στην Black Forest Labs, μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που εξειδικεύεται στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη μετατροπής κειμένου σε εικόνα (text-to-image generative AI).

Ο ίδιος ο Μάρτιν Σκορσέζε, μάλιστα, ανέφερε ότι επένδυσε σε αυτή ότι και χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία για τη δημιουργία εικονογραφημένων σεναρίων, γνωστά ως «storyboards». Η δήλωση, φυσικά, λόγω της βαρύτητας του ονόματός του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συναδέλφους του στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σκορσέζε ανέφερε στους New York Times: «Με ενδιαφέρει η τομή της τεχνολογίας και της αφήγησης, και το πώς αυτό μπορεί να διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας για τη δημιουργία βαθύτερων και πλουσιότερων εμπειριών για το κοινό. Μην ξεχνάτε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα νέο μέσο, ηλικίας μόλις 125 ετών περίπου, επομένως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο πώς μπορεί να εξελιχθεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εδώ και 70 χρόνια δημιουργώ τα δικά μου storyboards. Υπήρχε πάντα το πρόβλημα του πώς μεταφέρεις αυτό που βλέπεις στο μυαλό σου στους ηθοποιούς και το συνεργείο σου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα δεις και να τα νιώσεις. Τώρα, με αυτό το εργαλείο, μπορώ να μοιραστώ αυτό που οραματίζομαι πιο καθαρά και αποτελεσματικά με τη δημιουργική μου ομάδα».

Martin Scorsese is an advisor to Black Forest Labs. He’s spent six decades shaping how the world sees stories. Now he’s helping us shape visual intelligence with human taste and craft at the center. We sat down with him for a working storyboarding session using FLUX. pic.twitter.com/0vIXYsTMV0 — Black Forest Labs (@bfl_ai) June 2, 2026

Καλλιτέχνες εικονογραφημένων σεναρίων (storyboard artists) και προσχεδίων (concept artists) αντέδρασαν. Η Κάρλα Ορτίζ, concept artist σε μια σειρά ταινιών της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των «Black Panther» και «Avengers: Endgame», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ρίχνει στον γκρεμό κάθε storyboard artist με τον οποίο έχει συνεργαστεί ποτέ… Το να χρησιμοποιεί την κληρονομιά και τη δύναμή του για κάτι τέτοιο είναι απλώς αηδιαστικό».

Ο Σάμιουελ Ντιτς, σκηνοθέτης της σειράς κινουμένων σχεδίων «Castlevania», πρόσθεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να χρειάζεσαι μια τεχνητή νοημοσύνη – χτισμένη πάνω στο κλεμμένο έργο εκατομμυρίων καλλιτεχνών – για να αποτυπώσεις το όραμά σου. Έχετε λίγη περηφάνια και σεβαστείτε τους συναδέλφους σας». Λίγο αργότερα, έκανε μια ανάρτηση στην οποία

Με αυτή την κίνηση, ο Σκορσέζε προστέθηκε σε μια λίστα σημαντικών προσωπικοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας που υποστηρίζουν και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποίησε σκηνές που δημιουργήθηκαν από AI στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του «John Lennon: The Last Interview», ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας «Jurassic World Rebirth», Γκάρεθ Έντουαρντς, περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως «μια ιδιοφυΐα που σε βοηθάει».

Η συνιδρύτρια του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, Τζέιν Ρόζενθαλ, υπερασπίστηκε τα σχέδια για την προβολή του «Dreams of Violets», μιας ταινίας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από AI και αφορά διαδηλωτές στο Ιράν, λέγοντας ότι «είναι κάτι που πρέπει να προβληθεί αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική συγκυρία».

Δεν υπάρχει ωστόσο καμία ένδειξη ότι ο Σκορσέζε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εικόνες από δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (gen-AI) μέσα σε κάποια ταινία, αλλά μάλλον ως μέρος της προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Στη δήλωσή του ανέφερε: «Πρόσφατα το δοκίμασα αυτό σε μια σκηνή και η ικανότητα να οπτικοποιώ και να μοιράζομαι αμέσως το storyboard ήταν δημιουργικά απελευθερωτική. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προπαραγωγής, ο χρόνος κοστίζει χρήμα, και αυτό μας επέτρεψε να κινηθούμε ταχύτερα χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα ή την τεχνική».