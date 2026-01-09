Το 2026 φέρνει φιλόδοξες και πληθωρικές ταινίες στη μεγάλη οθόνη, οι οποίες συνδυάζουν τη μεγαλομανία των μπλοκμπάστερ και των μακρόχρονων φραντσάιζ με τη λεγόμενη δημιουργική τόλμη σκηνοθετών και ηθοποιών. Οι τελευταίοι καλούνται όλο και πιο επιτακτικά να μετατρέψουν το σινεμά σε «βιωματική εμπειρία» και να φέρουν τον κόσμο πίσω στις κινηματογραφικές αίθουσες, μακριά από τη βολή του live-streaming στο σπίτι.

Οταν καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, που πλησιάζει με άνεση τα 500.000 εισιτήρια – εισπράξεις ρεκόρ για ελληνική ταινία της περιόδου που διανύουμε, τα σινεμά θα γεμίσουν από διαστημικές αποστολές και μυθολογικά έπη στο δυσθέωρητο επίπεδο της Οδύσσειας, μέχρι υπερηρωικά ανδραγαθήματα και Τομ Κρουζ σε… κανονικά επίπεδα υποκριτικής.

Η χρονιά έχει πολλές υπερπαραγωγές και ναι, δυνατές σινε-επιστροφές, που επιδιώκουν ιλιγγιώδεις εισπράξεις στο παγκόσμιο box office.

Ξεχωρίσαμε παρακάτω δέκα ταινίες της χρονιάς που συζητιούνται για το όραμά τους και τις υποσχέσεις που δίνουν ως καλλιτεχνικές προτάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της θεματολογίας τους και της τεχνικής τους πρωτοπορίας.

Hamnet

22 Ιανουαρίου

Δραματικό φιλμ εποχής, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ του 2020, το «Hamnet» εξετάζει πώς η τραγική απώλεια του 11χρονου Άμνετ, γιου του Σαίξπηρ, επηρέασε τη ζωή και το έργο του μεγάλου δραματουργού, ειδικότερα τη γραφή του σπουδαιότερου θεατρικού του, του Άμλετ.

Η συναισθηματική φόρτιση της ταινίας που κάνει τους θεατές να βγαίνουν με δακρυσμένα μάτια από την αίθουσα και η στυλιστική προσέγγιση της βραβευμένης με Οσκαρ σκηνοθέτιδας, Κλόε Ζάο, δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο μέχρι σήμερα. Έτσι το «Hamnet», με πρωταγωνιστές τους Πολ Μεσκάλ και Τζέσι Μπάκλεϊ, βρίσκεται στον δρόμο για τα Οσκαρ 2026 με αποφασιστικότητα και σημαντικές βραβεύσεις από το Φεστιβάλ του Τορόντο και τα Critics Choice Awards στις αποσκευές του.

Ανεμοδαρμένα Υψη (Wuthering Heights)

13 Φεβρουαρίου

Γοτθικό στυλιζάρισμα, έντονη μουσικότητα και οπερατικό συναισθηματικό βάθος διατρέχουν το παθιασμένο τρέιλερ της νέας εκδοχής των λογοτεχνικών Ανεμοδαρμένων υψών της Έμιλι Μπροντέ, που σκηνοθετεί η Έμεραλντ Φένελ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι πανέμορφοι Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι βιώνουν τον έρωτα προκαλώντας ήδη πολλές συζητήσεις για το πώς η έντονη ρομαντικοποίηση του καταστροφικού πάθους τους απομακρύνεται από την κοινωνική και πολιτική διάσταση του πρωτότυπου μυθιστορήματος.

Η ταινία αναμφισβήτητα θα συγκριθεί με προηγούμενες εκδοχές του μυθιστορήματος από το μακρινό 1939 σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Γούαιλερ με τους Λόρενς Ολίβιε και Μερλ Ομπερον, το 1970 σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Φουέστ με τους Τίμοθι Ντάλτον και Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ, το 1992 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πίτερ Κομίνσκι με το δίδυμο Ρέιφ Φάινς και Ζιλιέτ Μπινός και τέλος το 2011 υπό την πολιτική ανάγνωση της Αντρεα Άρνολντ με τους Τζέιμς Χόουσον και Κάγια Σκοντελάριο.

The Devil Wears Prada 2

1η Μαϊου 2026

Είκοσι χρόνια μετά το πρώτο Ο διάβολος φοράει Prada (2006), μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, τίποτα δεν είναι ίδιο. Ο έντυπος τύπος στον οποίο εξακολουθεί να ηγείται η ιέρεια του fashion, Μιράντα Πρίστλι, παραπαίει λόγω της ψηφιακής εποχής ενώ τα social media ορίζουν τα πάνω και τα κάτω των media. Πώς θα τα φέρουν όλα αυτά μαζί σε ένα σύγχρονο πλαίσιο του κόσμου της μόδας ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα απομένει να το δούμε σε λίγους μήνες ενώ η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ παραμένουν υπέροχες στους διαφορετικούς τύπους εργαζόμενων γυναικών, που υποδύονται. Tο σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα του 2013 «Revenge Wears Prada: The Devil Returns» της Λόρεν Γουάισμπεργκερ.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

22 Μαϊου 2026

Εξαετής η απουσία του Star Wars από τη μεγάλη οθόνη με τελευταίο κεφάλαιο το «Rise of Skywalker» το 2019, λαμβάνει τέλος φέτος καθώς το τηλεοπτικό σύμπαν που επιμελώς έχτισε η Disney+ τα τελευταία χρόνια, συνενώνεται σε μία κινηματογραφική περιπέτεια με στοιχεία από τις σειρές The Mandalorian, Rebels και Ahsoka.

Η ιστορία τοποθετείται μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας και επικεντρώνεται στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν ο Din Djarin (The Mandalorian) και ο Grogu για λογαριασμό της νεοσύστατης Δημοκρατίας. Οι Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενισχύουν το πρεστίζ της ταινίας που υπογράφει ο Τζον Φαβρό.

Disclosure Day

12 Ιουνίου

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επανέρχεται στη θεματική της εξωγήινης επαφής που τον καθιέρωσε στην αρχή της καριέρας του, όπως έγινε μέσα από τις καλύτερες δημιουργίες του – τις Στενές επαφές τρίτου τύπου, τον Ε.Τ., τον Πόλεμο των κόσμων. Η ιδέα για το Disclosure day είναι δική του και το σενάριο γράφτηκε από τον ίδιο και τον Ντέιβιντ Κεπ.

Αν και η υπόθεση κρατείται μυστική, τα πρώτα πλάνα στο τρέιλερ της ταινίας δείχνουν μια μετεωρολόγο να σταματά ξαφνικά να μιλάει κανονικά στην τηλεοπτική μετάδοση, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Στο καστ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’ Κόνορ και Κόλιν Φερθ. Μην ξεχνάμε βεβαίως τον παραγωγικότατο Τζον Γουίλιαμς στη μουσική επένδυση της ταινίας, που με αυτή του τη δουλειά υπογράφει την 30η του συνεργασία με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

The Odyssey

17 Ιουλίου 2026

Η πιο φιλόδοξη παραγωγή του 2026 — και ίσως της δεκαετίας – με γυρίσματα και στην Ελλάδα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει την Οδύσσεια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον να τον πλαισιώνουν. Το εγχείρημα είναι εντυπωσιακό σε κλίμακα και λόγω της ελληνικής ταυτότητας του πρότζεκτ που το κάνει με έναν τρόπο «δική μας υπόθεση», είναι σχεδόν βέβαια ότι στη χώρα μας θα δούμε ουρές στους κινηματογράφους το καλοκαίρι.

Ο Ντέιμον έχει περιγράψει τα γυρίσματα ως «μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη». Όπως είπε πρόσφατα, οι κάμερες IMAX ήταν τόσο ογκώδεις και θορυβώδεις που συχνά «ακούγονταν σαν μηχανήματα εργοστασίου λίγα εκατοστά από το πρόσωπό σου». Αυτό ανάγκασε το συνεργείο να έχει ειδικές κατασκευές και τεχνικές λύσεις για να μπορούν να γυριστούν οι σκηνές διαλόγου.

Παρά τις δυσκολίες, ο Αμερικανός σταρ είπε ότι η όλη εμπειρία ήταν μοναδική. «Ένιωθες ότι βρίσκεσαι πραγματικά μέσα στον κόσμο της ιστορίας», δήλωσε. Για τον Νόλαν, τον δημιουργό που δεν φοβήθηκε ούτε την πανδημία του COVID βγάζοντας εν μέσω κορονοϊού στα σινεμά το Tenet (2020) ούτε την… αντίπαλο κινηματογραφική παραγωγή της Barbie για να κατακτήσει τα Οσκαρ με το επικό «Οπενχάιμερ» το 2024, η επιλογή του IMAX δηλώνει για άλλη μία φορά την αφοσίωσή του στην εμπειρία του σινεμά.

Κατά τα άλλα, ολοσχερώς ταγμένη στην πειστική απεικόνιση του περιπλανωμένου Οδυσσέα, η χολιγουντιανή παραγωγή της «Οδύσσειας» ώθησε τον πρωταγωνιστή της, όπως αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον, να προετοιμαστεί για τον ρόλο του μειώνοντας το βάρος του μέχρι το επίπεδο που είχε στο λύκειο, με αυστηρό πρόγραμμα άσκησης και δίαιτα χωρίς γλουτένη.

Spider-Man: Brand New Day

31 Ιουλίου 2026

Μετά το «πολυσύμπαν» του «No Way Home», ο Spider-Man επιστρέφει σε πιο απέριττους τόνους: λιγότερο Marvel multiverse, περισσότερη καθημερινότητα και ρεαλιστικές τοποθεσίες σε μια υπερηρωική περιπέτεια που θέλει τον Ανθρωπο – Αράχνη «μόνο, ευάλωτο και πιο ανθρώπινο».

Ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ είπε σε συνέντευξή του ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν με πιο παραδοσιακή κινηματογραφική προσέγγιση, κάτι που του θύμισε τον λόγο που ερωτεύτηκε τον ρόλο εξαρχής. Το στοίχημα εδώ δεν είναι η υπερβολή, αλλά η επανασύνδεση του ήρωα με το κοινό. Επιτέλους.

Digger

2 Οκτωβρίου 2026

«Ο Ντίγκερ Ρόκγουελ είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, την οποία ο ίδιος φαίνεται να έθεσε σε κίνδυνο». Μαύρη κωμωδία που φλερτάρει με το παράλογο, το Digger σηματοδοτεί την επιστροφή του τετραπλά βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία από το 2015 αλλά και του Τομ Κρουζ σε πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός εμπορικού φραντσάιζ, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.

Το καστ στο οποίο συμμετέχουν ταλέντα αναγνωρισμένα – από την Σάντρα Χίλερ («Ανατομία μιας πτώσης») μέχρι τον Τζέσε Πλέμονς («Βουγονία») και τον Τζον Γκούντμαν («Ο μεγάλος Λεμπόφσκι») – μας ανοίγει την όρεξη για ένα πολυεπίπεδο εγχείρημα, που θα δοκιμαστεί σίγουρα σε κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ πριν βγει στις αίθουσες το φθινόπωρο.

Avengers: Doomsday

18 Δεκεμβρίου 2026

Η Marvel ξαναβγάζει στη δράση τους Εκδικητές ποντάροντας ξανά στο κορυφαίο φραντσάιζ των υπερηρώων της. Το «Avengers: Doomsday» των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσσσο φέρνει στο προσκήνιο τον Doctor Doom που υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και υπόσχεται μια σύγκρουση που θα ενώσει διαφορετικές γενιές χαρακτήρων του μαρβελικού σύμπαντος.

Οι ηθοποιοί του καστ έχουν πει ότι πρόκειται για μια ταινία που «κοιτά πίσω για να μπορέσει να πάει μπροστά». Άρα αίσθηση ενός μεγάλου crossover, με συγκινησιακό πασπάλισμα, φαίνεται να είναι ο πυρήνας της αφήγησης όπου χωρούν μεγάλες επιστροφές υπερηρώων, όπως οι Κάπτεν Αμέρικα (Κρις Εβανς), Μαγκνέτο (Ιαν ΜακΚέλεν), Μυστίκ (Ρομπέκα Ρομέικ), Τσαρλς Εξέβιερ (Πάτρικ Στιούαρτ) και αρκετοί ακόμη χαρακτήρες της Marvel που έχουμε δει στο σινεμά την τελευταία 20ετία.

Η τελευταία περιπέτεια των Εκδικητών, με τίτλο «Avengers: Endgame» («Εκδικητές: Η τελευταία πράξη»), θυμίζουμε ότι βγήκε στους κινηματογράφους το 2019 και είχε απώλειες ηρώων, που «έφυγαν» για τον άλλον κόσμο με πρώτο τον δημοφιλή Iron Man.

Dune: Part Three

18 Δεκεμβρίου 2026

Ο Ντενίς Βιλνέβ ολοκληρώνει την τριλογία του «Dune» με ένα κεφάλαιο εστιασμένο στις συνέπειες της εξουσίας καθώς ο Πολ Ατρείδης εδραιώνεται σε αυτή.

Ο Καναδός σκηνοθέτης που ετοιμάζεται να αναλάβει το επόμενο μπλοκμπάστερ του – τον Τζέιμς Μποντ μετά την εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ – προσεγγίζει το φινάλε της εντυπωσιακής, με κινηματογραφικούς όρους, τριλογίας του ως ένα κεφάλαιο λιγότερο «ηρωικό» και περισσότερο φιλοσοφημένο. Στον πρώτο ρόλο πάντα ο Τίμοθι Σαλαμέ.