Η VW συνεχίζει τη σταδιακή αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτρικού νέου Polo με τα διακριτικά ID., δίνοντας αυτή την φορά μια εμπεριστατωμένη εικόνα από το εσωτερικό του η οποία αποκαλύπτει την –υλοποιημένη– πρόθεση των Γερμανών να εισακούσουν τους πελάτες τους αλλά και με προσεγμένες πινελιές να θυμίσουν την μακρά ιστορία του μοντέλου στους παλαιότερους αλλά και να την μάθουν στους νεότερους.

Στο προκείμενο, η VW έχει καταργήσει τα χειριστήρια αφής στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης, αλλά και στο τιμόνι. Αντ΄αυτών, πλέον κάτω από την κεντρική οθόνη του infotainment, στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται μια απολύτως αναγνωρίσιμη σειρά φυσικών διακοπτών σε παράταξη, ενώ χαμηλότερα μπορεί να διακρίνει κανείς και ένα περιστροφικό διακόπτη για την ρύθμιση της έντασης του ήχου του ηχοσυστήματος.

Το ίδιο ακριβώς μοτίβο φυσικών διακοπτών επικρατεί και στο ελαφρώς τετραγωνισμένο τιμόνι, διευκολύνοντας τον χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών. Επίσης, «αλά παλαιά» διαμορφώνονται και οι διακόπτες για τα παράθυρα της καμπίνας που επιστρέφουν ως τετράδα στην πόρτα του οδηγού. Οι συγκεκριμένες αλλαγές μπορεί σε κάποιον να ακούγονται ως «μη αλλαγές» σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι πριν μια δεκαετία για τα αυτοκίνητα της VW, ωστόσο αποτέλεσαν ζητούμενο για τους πελάτες των ηλεκτρικών μοντέλων της γερμανικής φίρμας και όχι μόνο καθώς, μετά από μια προσωρινή αυτοκρατορία των χειριστηρίων αφής οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η μία μετά την άλλη, επαναφέρουν τους φυσικούς διακόπτες στις καμπίνες τους με δεδομένο ότι οι οδηγοί αυτό ζητούν.

Μια λεπτομέρεια που παραμένει σε σχέση με την εικόνα που ξέραμε για τα ηλεκτρικά VW είναι τα χαριτωμένα σύμβολα Play και Pause στα πεντάλ.

Διαφορετική, σε σχέση με όλα τα ήδη γνωστά ID. είναι και η διάταξη των οθονών. Ο πίνακας οργάνων, 10,25 ιντσών, τοποθετείται στο ταμπλό αντί της κολώνας του τιμονιού ενώ πλαισιώνεται από μια κεντρική οθόνη 13,0 ιντσών η οποία πλέον δεν έχει κλίση προς τον οδηγό, διευκολύνοντας την χρήση της (και) από τον συνοδηγό.

Επίσης η VW υπόσχεται βελτιώσεις λογισμικού που υπόσχονται μια πιο διαισθητική λειτουργία και περισσότερες δυνατότητες. Επιπλέον τα γραφικά εκτός από υψηλότερη ευκρίνεια και χρηστικότητα επιφυλάσσουν και μια ρετρό έκπληξη καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού, ο πίνακας οργάνων παίρνει την μορφή των οργάνων που είχε το αρχέτυπο Golf της δεκαετίας του 1970. Υπό το ίδιο ακριβώς μια κασέτα κάνει την εμφάνισή της στην κεντρική οθόνη ως ιδανική εικόνα μιας άλλης εποχής για τη λειτουργία του ηχοσυστήματος. Να σημειωθεί ότι η VW υπόσχεται ιδιαίτερη έμφαση στην απτή ποιότητα των υλικών και των επιφανειών που επενδύουν τον θάλαμο επιβατών.

Για τα υπόλοιπα «easter eggs», θα περιμένουμε ως τις αρχές της άνοιξης οπότε και αναμένεται η πλήρης αποκάλυψη του μοντέλου.

Εν είδει υπενθύμισης το ID. Polo βασίζεται στην αρχιτεκτονική MEB+ η οποία σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ηλεκτρικά VW θα είναι εμπροσθοκίνητη. Θα φιλοξενεί μπαταρίες χωρητικότητας 37 kWh με σύσταση λιθίου φωσφορικού σιδήρου και 54 kWh νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου προσφέροντας αυτονομία έως και 450 χλμ. και υποστηρίζοντας τη δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 130 kW, με την υπόσχεση αναπλήρωσης της ενέργειας έως το 80% σε 23 λεπτά.