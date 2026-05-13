Ένα ηλεκτρικό μέλλον που θα εκπληρώσει τον εαυτό του, δηλαδή θα εξασφαλίσει μια αυτοκίνηση πιο φιλική προς το περιβάλλον, σημαίνει (και) επιτυχή διαχείριση και των χημικών αποβλήτων που θα προκύψουν στο μέλλον, δηλαδή ανακύκλωση των μπαταριών.

Αυτή η παράμετρος δείχνει να κρύβει ήδη μια «παγίδα» για τις αυτοκινητοβιομηχανίες καθώς σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής Circular Energy Storage, εταιρείας που θεωρείται κορυφαία σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την αγορά των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρήζουν ανακύκλωσης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιβαρύνονται με εξαιρετικά υψηλά κόστη ανακύκλωσης μπαταριών, κλείνοντας σχετικά μελλοντικά συμβόλαια με βάση τις υψηλότατες τιμές αγοράς που ισχύουν τώρα στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Circular Energy Storage, η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο peak της σε επίπεδο τιμών, ενώ οι σχετικές τιμές θα πέσουν σημαντικά μέσα στην επόμενη δεκαετία καθώς ο όγκος των μπαταριών που θα χρήζουν ανακύκλωσης θα αυξηθεί σημαντικά.

«Η υπολειμματική αξία των χρησιμοποιημένων μπαταριών αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας ζήτημα χρηματοοικονομικής φύσης που προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως μια υποσημείωση “βιωσιμότητας”, κλειδώνοντας υψηλά κόστη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες τα οποία θα μειωθούν δραστικά από την ίδια την αγορά» αναφέρει χαρακτηριστικά η Circular Energy Storage στην έκθεσή της.

Για την ακρίβεια, επί του παρόντος τα συμβόλαια για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP) διαμορφώνονται σε 29 δολάρια/kWh ενώ για τις ιόντων λιθίου με χημική σύσταση νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (NMC) σε 3 δολάρια/kWh. Αν αναρωτιέστε ήδη για το πώς προκύπτει η συγκεκριμένη διαφορά είναι ότι οι μπαταρίες LFP αποτελούν «νεότερη» τεχνολογία και ελάχιστες από αυτές απαιτούν ανακύκλωση –προς το παρόν.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις η μη σωστή διαχείριση της συγκεκριμένης πρακτικής σημαίνει σημαντικά μελλοντικά κόστη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες τα οποία θα προσθέσουν περισσότερη πίεση σε έναν κλάδο που βρίσκεται ήδη υπό πίεση, ενώ υπάρχει σαφής κίνδυνος να χαθεί μια ευκαιρία ορθής διαχείρισης αν δεν ληφθούν από τώρα οι σωστές αποφάσεις από χρηματοοικονομικής άποψης», αναφέρει σε mail του o επικεφαλής της εταιρείας, Hans Eric Melin, εξηγώντας ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ειδικά στην Ευρώπη, θα πρέπει είτε να προβλέψουν να συμπράξουν με αντίστοιχες εταιρείες με τρόπο συνεκτικό είτε να διαχειριστούν την ανακύκλωση μόνοι τους.

Ο όγκος των μπαταριών προς ανακύκλωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της CES αναμένεται να αυξηθεί 18 φορές από 5,8 GWh το 2025, σε 28 GWh έως το 2030 και μετά σε 106 GWh το 2035. Eπίσης, καθώς ο όγκος τους θα αυξάνεται, το κόστος αρχικής επεξεργασίας των προς ανακύκλωση μπαταριών αναμένεται να μειωθεί από 5.900 δολάρια ανά μετρικό τόνο σε 1.900 δολάρια/μετρικό τόνο από το 2030 και μετά.

Σήμερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες κλείνουν συμφωνίες με εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών βάσει οικονομικών στοιχείων που δεν θα υπάρχουν σε πέντε χρόνια, πολλώ μάλλον δε σε 15 χρόνια. «Η αγορά αλλάζει είτε υπάρξει μια κλειδωμένη τιμή είτε όχι. Ο κίνδυνος του να βρεθεί κανείς στην λάθος πλευρά –πληρώνοντας πάρα πολλά σήμερα και χάνοντας την ευκαιρία που δημιουργεί ο αυξημένος όγκος εργασιών αύριο– είναι υπαρκτός», σημειώνει ο Η.Ε Melin, συμπληρώνοντας ότι «αυτή την στιγμή η δραστηριότητα ανακύκλωσης μπαταριών βρίσκεται στην πιο ακριβή περίοδό της. Ο όγκος είναι μικρός, κυριαρχούν τα σταθερά κόστη ενώ ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση συμβολαίων και πρώτης ύλης είναι άγριος».