Μετά την πρεμιέρα του ως ελαφρώς καμουφλαρισμένου πρωτοτύπου στην έκθεση του Μονάχου το περασμένο φθινόπωρο, το ID. Polo αποκαλύπτει λίγα ακόμα στοιχεία για την νέα ηλεκτρική προσωπικότητά του.

Ίσως το πιο κρίσιμο από αυτά είναι η αρχική τιμή του η οποία θα κινηθεί πέριξ των 25.000 ευρώ τοποθετώντας το μοντέλο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση σε μια δημοφιλή κατηγορία στην Ευρώπη.

Στην καρδιά του ID. Polo θα βρεθεί ένας τοποθετημένος μπροστά ηλεκτροκινητήρας σε συνδυασμό με ένα νέο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή των συστημάτων που εφοδιάζουν τα μέχρι σήμερα γνωστά μοντέλα της σειράς των ID, αλλά για ένα εντελώς νέου σχεδιασμού κινητήριο σύνολο το οποίο έχει λιγότερα εξαρτήματα, χαμηλότερο βάρος αλλά και προσφέρει μειωμένο κόστος παραγωγής. Σε ό,τι αφορά την ισχύ η VW ανακοινώνει τρεις εκδοχές 85 kW, 99 kW και 155 kW για την έκδοση GTi.

Νέας τεχνολογίας θα είναι και η μπαταρία, σε νέα, ενιαία διαμόρφωση η οποία συμβάλλει επίσης στην απάλειψη αχρείαστων εξαρτημάτων και στην μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα υπόσχεται και κατά 10% επιπλέον ενεργειακή πυκνότητα. Στην μεγαλύτερης χωρητικότητας εκδοχή της των 52 kWh θα μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ. ενώ θα μπορεί να υποστηρίξει και λειτουργία ταχείας φόρτισης, εξασφαλίζοντας την αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% σε 23 λεπτά.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η πρεμιέρα του αναμένεται με τη νέα χρονιά με την προοπτική να διατεθεί από τα μισά του 2026.