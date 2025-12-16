Παράλληλα με τις πολλαπλές δραστηριότητές της σε προϊοντικό επίπεδο η VW, πειραματίζεται και με την τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης με την προοπτική ενσωμάτωσής της σε στόλους αυτοκινήτων που θα επανδρώνουν υπηρεσίας κινητικότητας.

Πρόκειται για ένα στοίχημα ανάλογο του Cybercab της Tesla ή Robotaxi όπως είναι ευρέως γνωστό το οποίο όμως έχει να διανύσει κάποια γραφειοκρατικά χιλιόμετρα μέχρι να επιτραπεί η διάθεσή του.

Η VW από την πλευρά της, προφανώς θα έχει όλο τον χρόνο μπροστά της μέχρι η νομοθεσία να προσαρμοστεί στα οχήματα πλήρους αυτόνομης οδήγησης.

Μέχρι τότε, πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης σε πραγματικές συνθήκες και συγκεκριμένα στο δημόσιο οδικό δίκτυο του Wolfsburg με όχημα το Gen.Urban, ένα πρωτότυπο με λειτουργίες πλήρους αυτόνομης οδήγησης.

Στο πλαίσιο των δοκιμών το Gen.Urban διανύει διαδρομές 10 χλμ. και διάρκειας 20 λεπτών προκειμένου να αξιολογηθούν οι παράμετροι του συστήματος αυτόνομης οδήγησης με δεδομένο ότι «τυπικά» δεν διαθέτει πεντάλ ή τιμόνι. Για τις δοκιμές προφανώς στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει οδηγός ο οποίος ελέγχει τις «αντιδράσεις» του συστήματος αυτόνομης οδήγησης και σε περίπτωση που το κρίνει μπορεί να παρέμβει μέσω ενός joystick.

Επίσης, πειραματικά η VW επιστρατεύει και μια μερίδα «επιλεγμένου» κοινού σε ρόλο επιβατών προκειμένου να αξιολογήσει τη δεκτικότητά του σε ένα αυτοκίνητο που στερείται πλήρως συστημάτων ελέγχου από άνθρωπο.

«Το κλειδί για μια θετική εμπειρία από μέρους των πελατών είναι να δημιουργήσει δεσμούς εμπιστοσύνης μέσω ουσιαστικής αλληλεπίδρασης, μιας χαλαρής ατμόσφαιρας και προφανώς των ευφυών συστημάτων που ανταποκρίνονται πλήρως και με ακρίβεια στις ανάγκες των επιβατών. Πρόκειται για μια συνεργασία που θα ωφελήσει το σύνολο του ομίλου VW μακροπρόθεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής εξέλιξης καινοτόμων εφαρμογών του γερμανικού ομίλου, Dr. Nikolai Ardey.

Σε ό,τι αφορά τα λιγότερα νευραλγικά χαρακτηριστικά του Gen.Urban, οι επιβάτες μπορεί να μην έχουν λόγο στην οδηγική διαδικασία ωστόσο, αυτονόητα, μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες του θαλάμου επιβατών κατά πως επιθυμούν παραμετροποιώντας τον φωτισμό, τις ρυθμίσεις των καθισμάτων, τον κλιματισμό και φυσικά να επιλέξουν την ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Εν είδει υπενθύμισης, η VW επί του παρόντος, όπως και η πλειονότητα των κατασκευαστών, προσφέρει στα οχήματά της συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 τα οποία λειτουργούν επικουρικά στον οδηγό και ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο ατυχήματος χάρη στα ενεργά συστήματα επιτήρησης και παρέμβασης.