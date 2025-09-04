Ήταν από καιρό γνωστό ότι η γερμανική φίρμα θα παρουσιάσει στην επικείμενη έκθεση του Μονάχου την έκδοση παραγωγής αυτού που μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ως πρωτότυπο ID.2all και το οποίο θα αποτελούσε την εκδοχή των Γερμανών για ένα ηλεκτρικό supermini που θα τοποθετούνταν στη βάση της γκάμας των ID, υιοθετώντας και μια ανάλογη τιμή.

Πλέον, με βάση τις πρώτες εικόνες του επίμαχου μοντέλου, η VW αποφάσισε να μην ακολουθήσει την μέχρι τώρα γνωστή αριθμητική στρατηγική της για την ονοματοδοσία του, επιστρέφοντας «στα παλιά», και παγιώνοντάς το ως ID.Polo.

«Τα ονόματα των μοντέλων μας έχουν εντυπωθεί στο μυαλό των ανθρώπων. Για αυτό και στο μέλλον θα συνεχίσουμε με ονόματα που είναι γνωστά στο κοινό. Το ID.Polo είναι μόνο η αρχή», επεσήμανε ο επικεφαλής της VW, Thomas Schafer εγκαινιάζοντας ουσιαστικά ένα νέο, αλλά απολύτως οικείο σκεπτικό για τα ηλεκτρικά μοντέλα της γερμανικής φίρμας.

Παράλληλα με το νέο όνομα για την έκδοση παραγωγής του ηλεκτρικού supermini είναι σαφές ότι η γερμανική φίρμα έχει αναπροσαρμόσει και τη σχεδίασή του σε σχέση με τα πρωτότυπα που προηγήθηκαν ούτως ώστε, αισθητικά, να παραπέμπει στην αύρα του γνωστού Polo. Ανεξαρτήτως σχεδίασης θα πρέπει να θεωρήσετε δεδομένο πάντως ότι αν και οι διαστάσεις του μοντέλου θα βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτές του Polo, η ηλεκτρική τεχνολογία του θα του εξασφαλίσει σαφώς μεγαλύτερη ευρυχωρία και πρακτικότητα σχεδόν εφάμιλλη του μεγαλύτερου, συμβατικού Golf.

Μαζί με το ID.Polo ως έκδοσης παραγωγής, στο Μόναχο θα αποκαλυφθεί επίσης και μια πιο περιπετειώδης παραλλαγή του το όνομα της οποίας έχει κλειδώσει ως ID.Cross και την οποία έχουμε ήδη δει ως πρωτότυπο ID.2all SUV Concept.

Αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς επίσης τόσο για το ID. Polo όσο και για το ID. Cross είναι ότι αμφότερα θα βασίζονται σε μια αναθεωρημένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική (ΜΕΒ Entry) η οποία, εκτός από τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά και την ενισχυμένη αποδοτικότητα των δύο μοντέλων, θα φροντίσει να μειώσει και το κόστος παραγωγής τους, επιτρέποντας στην VW να τα διαθέσει σε ανταγωνιστικές τιμές. Για την ακρίβεια σε ό,τι αφορά το ID.Polo, η γερμανική φίρμα έχει ανακοινώσει ότι η αρχική του τιμή θα είναι χαμηλότερη των 25.000 ευρώ.

Πλην των δύο παραπάνω μοντέλων, στο Μόναχο θα δούμε επίσης μια καμουφλαρισμένη έκδοση της έκδοσης επιδόσεων του ID. Polo με τα αειθαλή διακριτικά GTI. H επίμαχη έκδοση παραγωγής αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το 2026 με μικρή χρονική απόσταση από το ID. Polo.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του τελευταίου, οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διατεθεί με μπαταρίες χωρητικότητας 38 και 58 kWh χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστή η χημική τους σύσταση. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη αυτονομία θα πρέπει να διαμορφωθεί σε 450 χλμ. ενώ η φόρτισή τους θα μπορεί να συντελεστεί με ισχύ έως και 125 kW.

Κατά τα άλλα, το ID. Polo αναμένεται να υιοθετήσει στο εσωτερικό του οθόνες 10,9 ιντσών και 12,9 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και για το infotainment, αντίστοιχα. Η μεγάλη αλλαγή θα προέλθει από την απουσία χειριστηρίων αφής τόσο από το κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης όσο και από το τιμόνι για τις “core” ρυθμίσεις του κλιματισμού και του ήχου. Αυτά αντικαθίστανται πλέον από φυσικούς διακόπτες περιστροφικούς και μη ενώ την ίδια λογική θα ακολουθήσει και ο επιλογέας για τα προγράμματα οδήγησης.