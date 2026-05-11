H γερμανική φίρμα ανακοίνωσε τη διακοπή τριών περιφερειακών δραστηριοτήτων της προκειμένου να επικεντρωθεί, σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα, την εξέλιξη και την κατασκευή αυτοκινήτων, με δεδομένο ότι η οικονομική πίεση αυξάνεται λόγω των αμερικανικών δασμών αλλά και των μειωμένων κερδών της.

Από τη συγκεκριμένη απόφαση θα επηρεαστούν η μονάδα Cellforce η οποία είναι επιφορτισμένη με την εξέλιξη μπαταριών, η Cetitec η οποία δραστηριοποιείται στην εξέλιξη λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων καθώς και η εταιρεία κατασκευής ποδηλάτων υψηλών επιδόσεων και ως αποτέλεσμα θα περικοπούν 500 θέσεις εργασίας σε Γερμανία και Κροατία.

Σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις, η απόφαση ελήφθη καθώς η Cellforce δεν κρίθηκε μακροπρόθεσμα βιώσιμη ενώ οι συνθήκες της αγοράς δεν ευνοούν πλέον τους σκοπούς της Cetitec όσο και της εταιρείας ποδηλάτων.

«Η Porsche πρέπει να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητά της. Πρόκειται για μια απαραίτητη κίνηση για την στρατηγική της επανευθυγράμμιση. Αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε επίπονες περικοπές στις θυγατρικές μας», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής της φίρμας Michael Leiters.

Σημειώνεται ότι κατά το α΄τρίμηνο της χρονιάς τα λειτουργικά κέρδη της Porsche εμφάνισαν μείωση 22% σε 595 εκ. ευρώ αντί 762 εκ. το ίδιο διάστημα πέρυσι, συρρικνώνοντας το περιθώριο κέρδους της από 5,6% σε 7,1% για την ίδια περίοδο.

Παράλληλα με τις παραπάνω κινήσεις, η Porsche αποφάσισε να ενσωματώσει το τμήμα Car-IT στο κέντρο έρευνας και εξέλιξης ενώ πούλησε την συμμετοχή της στην κοινοπραξία που διατηρούσε με την Rimac σε consortium.

Τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε επίσης την μείωση των θέσεων εργασίας κατά 3.900 προκειμένου να επιστρέψει στα επίπεδα κερδοφορίας όπου στοχεύει. Σημειώνεται ότι το συνολικό δυναμικό της γερμανικής φίρμας ανέρχεται σε 40.000 εργαζόμενους.