Την ηλεκτρική αναγέννηση του Polo, ως ID.Polo συνόδευσε στο Μόναχο, η πρωτότυπη παραλλαγή του ID.Cross το οποίο θα συμπληρώσει την ηλεκτρική γκάμα της VW από το 2026 με ένα μικρό SUV με EV τεχνολογία.

Κατά την ίδια ακριβώς λογική με το Polo, το πρωτότυπο που γνωρίσαμε ως ID.2X μετασχηματίζεται σε ένα νέο πρωτότυπο με την ονομασία ID.Cross το οποίο σχεδιαστικά, βασίζεται στην ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με το ακόμα καμουφλαρισμένο ηλεκτρικό supermini. Αυτή επιγράφεται ως Pure Positive και περιγράφεται από τον επικεφαλής σχεδιασμού της φίρμας ως εξής «ένα VW πρέπει να αρέσει, να ξεχωρίζει και να εμπνέει. Ελάχιστες mainstream μάρκες στον κόσμο έχουν να αντλήσουν από μια τόσο πλούσια παράδοση και σε αυτή θα αποτελεί την εργαλειοθήκη μας για το ταξίδι μας στο μέλλον».

Στο προκείμενο η VW έχει επιλέξει να εξελίξει το ID. Cross, υιοθετώντας μια πιο περιπετειώδη «γραφή» σε σχέση με το ID.2all concept, συνδυάζοντας τη γνώριμη σιλουέτα και διαστάσεις του T-Cross με λεπτομέρειες που θυμίζουν Amarok.

Στην όψη του ξεχωρίζουν το γνώριμο φωτιζόμενο σήμα της VW περιστοιχισμένο από την λωρίδα LED η οποία εκτείνεται στα τρισδιάστατα LED φωτιστικά σώματα. Παραπομπή στο Amarok και στο περιπετειώδες ύφος αποτελεί το επίπεδο στιβαρό καπό. Την εικόνα συμπληρώνουν τα προστατευτικά μαύρα πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος και στους θόλους που συνδυάζονται με αδρούς προφυλακτήρες ενώ το παζλ ολοκληρώνουν οι τροχοί των 21 ιντσών.

Στα ενδότερα, σύμφωνα με τη νέα λογική της γερμανικής φίρμας τοποθετούνται δύο οθόνες 11 και 13 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment ενώ έχουν επιστρέψει οι φυσικοί διακόπτες στο τιμόνι αλλά και στο ταμπλό, με την υπόσχεση περισσότερης χρηστικότητας και με βάση το feeddback των πελατών της γερμανικής φίρμας.

Προς το παρόν η VW δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αν και, σύμφωνα με τις συστάσεις, θα προσφέρει αυτονομία έως 420 χλμ. και θα εφοδιάζεται με κινητήρα ισχύος έως 211 ίππων που θα κινεί τους μπροστινούς τροχούς.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, αν και το ID. Cross Concept έχει μήκος που φτάνει οριακά τα 4,2 μέτρα (4,161 μ.) υπόσχεται χώρο αποσκευών από 450 λίτρα συν τον όγκο στον κενό χώρο κάτω από το μπροστινό καπό ο οποίος διαμορφώνεται σε 25 λίτρα.

Η έκδοση παραγωγής του ID.Cross αναμένεται εντός του 2026 μαζί με το ID.Polo αλλά και τα Skoda Epiq, Cupra Raval, όλα τους βασισμένα στην αρχιτεκτονική ΜΕΒ+, με μπαταρίες χημικής σύστασης LFP και αφετηρία τις βιομηχανικές μονάδες του ομίλου στην Ισπανία.