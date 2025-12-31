5 το πρωί: Ύστατες προσπάθειες για Ουκρανία – Νηνεμία πριν την καταιγίδα στο αγροτικό – Πρωτοχρονιά με χιόνια
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
Διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών
- Λεπτή ισορροπία: Σε… ναρκοθετημένη περιοχή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης. Τα δύο βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα με την Μόσχα να έχει σκληρύνει την στάση της.
- Απειλές: Στο στόχαστρο ρώσων αξιωματούχων βρέθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω της καταγγελλόμενης επίθεσης της Ουκρανίας στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι απειλές έφτασαν μέχρι το έσχατο σημείο, την ώρα που η Μόσχα έκανε επίδειξη δύναμης με βίντεο που δείχνει την ανάπτυξη του Oreshnik στη Λευκορωσία.
- Διάψευση: Την ίδια ώρα το Κίεβο διαψεύδει την επίθεση και επιμένει ότι η Μόσχα ήδη τη χρησιμοποιεί ως πρόσχημα κατά των ειρηνευτικών συνομιλιών. Μάλιστα, αναλυτές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την επίθεση που επικαλείται η Ρωσία.
Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης-αγροτών
- Κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή: Πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, έχοντας ήδη συμπληρώσει έναν μήνα με τα τρακτέρ στους δρόμους, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα, με τη στήριξη και παραγωγών και πωλητών των λαϊκών αγορών που κάνουν λόγο για «μονόδρομο» λόγω του αυξημένου κόστους.
- Τι εξετάζει η κυβέρνηση; Δια στόματος Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η κυβέρνηση φαίνεται να μελετά να σκληρύνει τη στάση της έναντι των αγροτών οι οποίοι δεν προσέρχονται σε διάλογο και προαναγγέλλουν ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε χθεσινή του τοποθέτηση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε ως «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες την κατάληψη των δρόμων, τονίζοντας πως «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων».
- Τι περιμένουμε το 2026; Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, πρόκειται να προχωρήσουν σε νέες δράσεις μετά το πέρας των γιορτινών ημερών. Μάλιστα, αναμένεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, ίσως και τη Δευτέρα, να πάνε σε ακόμα μία Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στην οποία τα μπλόκα συλλογικά θα αποφασίσουν πότε και αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση σύντομα.
Αλλαγή χρόνου με ψυχρή εισβολή και χιόνια στην Αττική
- «Πολική» Πρωτοχρονιά: Για ενδεχόμενο λευκής Πρωτοχρονιάς στην Αττική έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις λίγο πριν ή μετά την αλλαγή του χρόνου, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα υψόμετρα της χιονόπτωσης μπορεί να κατέβουν τοπικά έως και τα 250–300 μέτρα μετά τα μεσάνυχτα, επηρεάζοντας περιοχές κοντά στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας.
- Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν; Χιόνια ενδέχεται να πέσουν στην αλλαγή του χρόνου, σε μεγάλα υψόμετρα, στις εξής περιοχές: Κεντροανατολική Εύβοια, Κεντρική Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο, Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας, πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, Δυτική Στερεά και Βόρειες Κυκλάδες.
- Μέτρα από τον δήμο Αθηναίων: Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, λαμβάνοντας από το βράδυ της Τρίτης έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών. Μεταξύ άλλων, ανοίγουν θερμαινόμενοι χώροι, ενισχύονται οι ομάδες Street Work με 24ωρες περιπολίες και τίθενται σε λειτουργία γραμμές επικοινωνίας (2105246515/6 και 1595) για την άμεση υποστήριξη και αναφορά περιστατικών που αφορούν άστεγους.
Μπλακ άουτ στη σήραγγα της Μάγχης
- «Πάγωσαν» τα δρομολόγια: Χάος επικράτησε σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Λονδίνο, στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δύο μέρες πριν από την Πρωτοχρονιά. Χιλιάδες επιβάτες της Eurostar είδαν μέσα στις γιορτές το πρόγραμμα τους ξαφνικά να αλλάζει καθώς η σιδηροδρομική εταιρεία ανέστειλε χθες όλα τα δρομολόγιά της μεταξύ Λονδίνου και ηπειρωτικής Ευρώπης (Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες) λόγω τεχνικού προβλήματος.
- Τι συνέβη; Η σιδηροδρομική κυκλοφορία δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως έως το βράδυ της Τρίτης και οι επιβάτες ενημερώθηκαν να μη προσέλθουν στους σταθμούς. «Υπήρξε ένα περιστατικό σχετικό με διακοπή ηλεκτροδότησης για συρμούς στη σήραγγα, που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση στα καλώδια. Οι διακοπές μας καταστράφηκαν εντελώς», εξήγησε ο εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευση της σήραγγας της Μάγχης, Getlink.
- Άνοιγμα ανταγωνισμού: Ρεκόρ 19,5 εκατ. επιβατών κατέγραψε πέρυσι η Eurostar, αυξάνοντας την κίνησή της κατά 850.000 σε ετήσια βάση. Παράλληλα, Virgin και Trenitalia France ετοιμάζονται να μπουν στη σήραγγα της Μάγχης τα επόμενα χρόνια, αμφισβητώντας το μονοπώλιο της εταιρείας.
Νίκησε γρίπη και Μαρούσι ο Παναθηναϊκός
- Φινάλε με νίκη: Ο Παναθηναϊκός δίχως να δυσκολευτεί επικράτησε 99-89 του Αμαρουσίου. Οι παίκτες του Αταμάν ξεπέρασαν την γρίπη, η οποία οδήγησε σε αναβολή του αγώνα τους και πλέον ετοιμάζονται για το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.
- Αλλαγή στην κορυφή: Μεγάλη νίκη πέτυχε η Ζάλγκιρις κόντρα στην Χάποελ στο Τέλ Αβίβ (93-80) κάτι που επέτρεψε στην Βαλένθια, η οποία με τη σειρά της επιβλήθηκε της Παρτίζαν (86-73), να κλείσει τον πρώτο γύρο στην κορυφή. Σπουδαίο διπλό για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στην Μπαρτσελόνα (90-74), ενώ η Βιλερμπάν πήρε το γαλλικό ντέρμπι με την Παρί (94-89).
- Ήττες στο EuroCup: Ο Άρης πραγματοποίησε κακή εμφάνιση κόντρα στην Τσεντεβίτα και ηττήθηκε με 89-60. Από την άλλη ο Πανιώνιος προσπάθησε για μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Μπουργκ, όμως γνώρισε την ήττα με 81-79. Οι κυανέρυθροι θα συνεχίσουν τη χρονιά με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο τους.
