Παράθυρο για ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με χιόνια στην Αττική άνοιξε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Αν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία παραμείνουν σταθερά λίγο πριν ή μετά την αλλαγή του χρόνου ενδέχεται να χιονίσει και μέσα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού.

Τα υψόμετρα της χιονόπτωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορεί να κατέβουν μετά τα μεσάνυχτα «τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού».

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει: «Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους».

Όπως αναφέρει τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ μέτριας έντασης.

Τι θα γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα

Χιόνια ενδέχεται να πέσουν στην αλλαγή του χρόνου στις εξής περιοχές:

Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

«Προς την αλλαγή του χρόνου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα» αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: Θα θυμίζει χειμώνα

Χειμώνα θα θυμίζει το σκηνικό του καιρού σύμφωνα με την πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά. Παραμονή και ανήμερα θα έχει κρύο και η θερμοκρασία θα είναι 4-5 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς προβλήματα καιρικά, με συνθήκες που δεν θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις ή τις εορταστικές δραστηριότητες» αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

✅Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.

✅Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω… pic.twitter.com/w9SfURviY2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Λαγουβάρδος: Μια δροσιά θα την έχει

Για ισχυρή ψυχρή εισβολή κάνει λόγο στην πρόβλεψή του ο Κώστας Λαγουηβάρδος. Μάλιστα παρουσιάζει και έναν χάρτη «με τις τις ψυχρές αέριες μάζες (σκούρα μπλε χρώματα) να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το βράδυ της παραμονής».

Πρωτοχρονιά με τόσο κρύο είχαμε ξανά το 2016, αναφέρει.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 30/12

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.