Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου, η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Την είδηση επιβεβαίωσε, με ανακοίνωσή της και η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων: «Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα, που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωση τους. Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους ”πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε! Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης! Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την σιγοντάρουν. Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειες μας, όλο το λαό.

Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε!».

Μέχρι τότε, οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους, αποφασισμένοι για αγώνα επιβίωσης μέχρις εσχάτων, την ώρα που στο μετερίζι βγαίνουν επίσης παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών, κάνοντας λόγο για κίνηση «μονόδρομο», καθώς, «ενώ διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης».

Συντονισμένη κυβερνητική επίθεση

Μετά τη χθεσινή νέα επίθεση «φιλίας» του πρωθυπουργού στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, τα υπονοούμενα Χρυσοχοΐδη για τη «δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο», ακολούθησαν σήμερα, εκ νέου ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι επικεφαλής χαρτοφυλακίων, όπως ο Δημήτρης Παπαστεργίου, του Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

«Όλα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της κοινής λογικής»

Τα πρόσωπα των συνδικαλιστών αγροτών είναι ταυτισμένα με συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή δήλωσε το πρωί στο OPEN ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνοντας συνέχεια στην πολιτική κόντρα για την κομματική ταυτότητα των αγροτών στα μπλόκα. Υιοθετώντας μάλιστα χαρακτηρισμό που πρώτος χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για τραμπούκικες συμπεριφορές: «Όταν επέστρεψαν αυτοί οι 18 ξέραμε ότι υπήρχε πίεση από κάποιους που δεν ήθελαν για κανέναν λόγο να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης. Απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης από συναδέλφους τους».

Όπως σχολίασε, «όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη», ενώ ζήτησε, επίσης, «να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια σοβαρότερη προσέγγιση των αγροτών».

Αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε: «Tώρα είναι 9,3 λεπτά η κιλοβατώρα και έχουμε πει ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Υπάρχει μια συζήτηση με τη ΔΕΗ, διότι υπάρχει κανόνας που λέει δεν μπορώ να δώσω κάτω του κόστους, γιατί χτυπάει ευρωπαϊκό καμπανάκι ανταγωνισμού. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της κοινής λογικής και των ευρωπαϊκών κανόνων» συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «κάποια από τα 16 αιτήματα μπορούν να συζητηθούν περισσότερο. Δεν μπορεί, όμως, να λέμε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ή να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, μπορεί όμως να στηριχθεί το εισόδημα».

«Plan B με περισσότερες κυρώσεις κι επιπτώσεις», η πρόταση Μαρινάκη

Για το ζήτημα των αγροτών και το κλείσιμο των δρόμων μίλησε και ο Παύλος Μαρινάκης στα parapolitika.gr. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στο αφήγημα του Μαξίμου ότι «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες και μάλιστα όχι όλοι οι αγρότες, αλλά μία μερίδα, προφανώς όχι η πλειοψηφική των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» και εξήγησε ότι στα μπλόκα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα: «Η πρώτη και κυριότερη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα, με τους οποίους είμαστε όλοι μαζί ως πολίτες, πριν και πάνω από όλα. Κανείς δεν είναι αντίθετος στο αίτημα ενός αγρότη, ενός κτηνοτρόφου, το κράτος να τον στηρίξει όσο παραπάνω μπορεί για το κόστος παραγωγής».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Μαζί με αυτούς όμως έχουν παρεισφρήσει και διάφοροι, οι οποίοι δεν είναι οι πολλοί, είναι κάποιοι λίγοι που φωνάζουν, ίσως και παραπάνω, των οποίων το πάρτι τελείωσε».

Είπε ακόμα ότι τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες και όχι η αστυνομία, η οποία επίσης εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για την ταλαιπωρία, παρά το γεγονός ότι τα μπλόκα είναι ανοιχτά. «Η αστυνομία κρίνει εάν είναι ασφαλής η διέλευση στους δρόμους που αφήνουν ανοιχτούς οι αγρότες», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και εξήγησε: «Η αστυνομία βρίσκεται όπου μπορεί, πρώτον, για να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής η διέλευση στους παραδρόμους, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και ειδικά αυτές τις ημέρες, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων και σοβαρών ατυχημάτων. Και η αστυνομία είναι και σε διάφορα σημεία για να προστατεύσει νευραλγικής σημασίας».

Για τον πρωτογενή τομέα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Υπάρχουν δύο σχέδια, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν χθες. Το ένα είναι ο πρωτογενής τομέας. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές, που ήδη υλοποιούνται, να ολοκληρωθούν. Όλα αυτά τα ορόσημα, τα οποία τα σημείωσε ο κύριος Τσιάρας, που κάποια έχουν υλοποιηθεί και κάποια υλοποιούνται, στο πλαίσιο των αιτημάτων αγροτών. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, και η μακροπρόθεσμη είναι μια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, διακομματική που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Και το άλλο σχέδιο η εκκένωση των μπλόκων», συνέχισε και εξήγησε: «Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan B. Γιατί το λέω αυτό; Πρώτον. Για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, καμία αρχή αστυνομική, που να έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακά στον κόσμο πουθενά να ρυμουλκήσει 4.000-5.000 τρακτέρ. Αυτά που μπορεί η πολιτεία και οφείλει, είναι να επιβλέψει, να εφαρμόζει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους.

Το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι, ενώ τους ζητείται διάλογος, σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κλιμάκωση από την πλευρά του κράτους για να ανοίξουν οι δρόμοι, ζητάει ο Πλεύρης

Υπέρ της σκληρής γραμμής, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων τάχθηκε και ο Θάνος Πλεύρης, που ζήτησε παρέμβαση της Δικαιοσύνης, αν συνεχιστούν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και διαπράττεται το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

«Σε ένα κράτος δικαίου, αν διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης», αλλά της Δικαιοσύνης, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1». Όπως είπε, πέραν των ποινικών μέτρων, υπάρχουν και οι διοικητικές κυρώσεις, που μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ θέτουν και ζητήματα ασφάλειας. «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τη δυνατότητα για να δείξει ότι αυτό που λέει το εννοεί, θέλει διάλογο, θέλει αποκλιμάκωση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας κόσμος των αγροτών που θέλουν να συζητήσουν», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έθεσε ως βασικό στόχο τους ανοιχτούς δρόμους. «Ορθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να πάει στην αποκλιμάκωση, αν αυτό δεν επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του κράτους η απαιτούμενη κλιμάκωση για να παραδοθούν οι δρόμοι», είπε.

Εναλλακτικές διαδρομές από την ΕΛ.ΑΣ.

Χάρτες με τους κλειστούς δρόμους και τις εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις υπόνοιες για τον ρόλο της στην ταλαιπωρία των ταξιδιωτών στις εθνικές οδούς.

«Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση).

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».