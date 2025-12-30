Ο Παναθηναϊκός έκανε στο Μαρούσι όσα απαιτούνταν για να φύγει με τη νίκη, επικρατώντας με 99-89 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν χωρίς τον Κώστα Σλούκα, που αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο γόνατο, καθώς και τους Τζέντι Οσμάν και Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι ήταν εξασθενημένοι μετά από γρίπη που ταλαιπώρησε συνολικά οκτώ παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, παρουσίασαν λύσεις από πολλούς διαφορετικούς παίκτες, ενόψει και του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στο ματς, «χτυπώντας» κοντά στο καλάθι με τον Χολμς και πήρε γρήγορα προβάδισμα (2-9). Το Μαρούσι αντέδρασε εκμεταλλευόμενο τα λάθη των φιλοξενούμενων και απάντησε με σερί 7-0. Παρόμοιο σκηνικό επαναλήφθηκε, με τους «πράσινους» να ξεφεύγουν ξανά (8-16) και τους γηπεδούχους να πλησιάζουν (15-16). Στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περιόδου, όμως, οι Ναν (12 πόντοι) και Χολμς (10 πόντοι) πήραν πρωταγωνιστικό ρόλο, η άμυνα ανέβασε στροφές και το δεκάλεπτο έκλεισε με διψήφια διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού (22-33).

Στη δεύτερη περίοδο, το rotation του Εργκίν Αταμάν και κυρίως η επιθετική συνεισφορά των Σορτς και Τολιόπουλου έφεραν γρήγορα τη διαφορά στο +18 (28-46). Αμυντικά, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε, κάτι που εκμεταλλεύτηκε το Μαρούσι με μπροστάρηδες τους Ουίλιαμς και Κινγκ, μειώνοντας με επιμέρους 15-5. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με πιο «μαζεμένο» σκορ (45-55).

«Καθάρισε» από το τρίποντο

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός έδειξε διάθεση να ελέγξει πλήρως τον ρυθμό και να καθαρίσει το παιχνίδι γρήγορα. Ο Γιουρτσέβεν κυριάρχησε στη ρακέτα, ενώ πέντε πόντοι του Ρογκαβόπουλου επανέφεραν τη διαφορά στο +18 (50-68).

Παρά τις προσπάθειες των Σάλας και Κινγκ να κρατήσουν το Μαρούσι ανταγωνιστικό, ο Μήτογλου με οκτώ συνεχόμενους πόντους, συμπεριλαμβανομένων δύο τριπόντων, ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (58-78). Οι γηπεδούχοι περιόρισαν τη ζημιά στο φινάλε της τρίτης περιόδου, διαμορφώνοντας το 68-83. Το τελευταίο δεκάλεπτο κύλισε με τον Παναθηναϊκό να συντηρεί την υπέρ του διαφορά μέχρι το τελικό 89-99.

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2 (1/5 σουτ), Μέικον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρέινολντς 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαλάς 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 20 (7/13 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ογκουντίραν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Χολμς 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές), Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ (7 ασίστ), Ναν 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μήτογλου 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σορτς 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή), Γιούρτσεβεν 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 2