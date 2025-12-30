Η Eurostar ανέστειλε την Τρίτη όλα τα διασυνοριακά δρομολόγια από και προς το Λονδίνο, λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης που συνδέει τη Βρετανία με τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις εν μέσω της αυξημένης κίνησης των χειμερινών διακοπών.

Ο εκπρόσωπος της Eurostar δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθούν τα δρομολόγια, ενώ απέφυγε να διευκρινίσει πόσοι επιβάτες έχουν επηρεαστεί. Στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία προειδοποιεί τους ταξιδιώτες να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις.

«Λόγω προβλήματος στο εναέριο σύστημα ηλεκτροδότησης στη Σήραγγα της Μάγχης και της επακόλουθης ακινητοποίησης συρμού της Le Shuttle, συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία», αναφέρει χαρακτηριστικά η Eurostar.

BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.https://t.co/5MpePzQTlm 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hYZNY0M2IL — Sky News (@SkyNews) December 30, 2025

Διακοπή σε περίοδο αιχμής

Η διακοπή επηρεάζει έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης, σε μια περίοδο αιχμής λόγω των μετακινήσεων για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Τα τρένα της Eurostar με αναχώρηση από το Λονδίνο εξυπηρετούν προορισμούς όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και η Disneyland Paris, καθώς και περιοχές των Άλπεων κατά τη χειμερινή περίοδο του σκι.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε σχόλιο από τη Getlink, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις υποδομές της σήραγγας και την υπηρεσία Le Shuttle, η οποία μεταφέρει οχήματα και φορτηγά μέσω της σήραγγας.