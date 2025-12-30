Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του την Κυριακή με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, ήρθε ο ισχυρισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones εναντίον της κατοικίας του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα: ποιος ωφελείται από αυτή την αφήγηση;

Σίγουρα όχι το Κίεβο, δεδομένου ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ενημερώθηκε για τη φερόμενη επίθεση απευθείας από τον Ρώσο πρόεδρο, προσθέτοντας πως «θύμωσε πολύ». «Είναι μια λεπτή χρονική περίοδος», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «άλλο είναι να είσαι επιθετικός και άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι κάποιου. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ανατροπή του θετικού κλίματος που διαμορφώθηκε μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι θα μπορούσε να ήταν ακριβώς αυτό που επιδίωκε το Κρεμλίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ιστορία περί «πλήγματος στην κατοικία» είναι «εντελώς κατασκευασμένη».

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer. This alleged “residence strike” story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Η Μόσχα υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν ζημιές ή θύματα, καθώς η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε και τα 91 drones που φέρονται να κατευθύνονταν προς την κατοικία του Πούτιν. Την ίδια ώρα, προανήγγειλε αντίποινα κατά της Ουκρανίας και ξεκαθάρισε ότι, λόγω της φερόμενης επίθεσης, «η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί», όπως ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ στο Telegram.

Σκιές και ερωτήματα

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι να αμφισβητηθεί ο ρωσικός ισχυρισμός. Όπως επισημαίνει η Γκρέις Μάπες από το Institute for the Study of War, όταν η Ουκρανία πλήττει στόχους σε βάθος εντός της Ρωσίας, συνήθως υπάρχουν αναφορές από πολίτες και αρχές, βίντεο από drones ή ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων, καθώς και εικόνες —συχνά γεωεντοπισμένες— από εκρήξεις, καπνό ή πυρκαγιές.

Μέχρι τη Δευτέρα, πάντως, «τίποτα από αυτά δεν έχει καταγραφεί σε σχέση με την υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν», σημείωσε.

NEW: The Kremlin accused Ukraine of conducting a long-range drone strike targeting Russian President Vladimir Putin’s residence in Novgorod Oblast on December 29. 🧵(1/3) The circumstances of this alleged strike do not conform to the pattern of observed evidence when Ukrainian… pic.twitter.com/gMJH98pXUU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 30, 2025

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να στοχοποιήσει τον ίδιο τον Ζελένσκι, ακόμη και εκτός ουκρανικού εδάφους. Τον Σεπτέμβριο, ρωσικός πύραυλος cruise έπληξε το κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου στο Κίεβο.

Παρά ταύτα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει να δηλώνει πρόθυμος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, ο Πούτιν επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τις επιχειρήσεις αν δεν γίνουν αποδεκτές όλες οι ρωσικές απαιτήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα για το Κρεμλίνο είναι πώς θα απορρίψει τις πρωτοβουλίες Τραμπ για ειρήνευση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την Ουκρανία ως υπαίτια. Και εδώ, ο συγχρονισμός αυτής της ιστορίας μόνο τυχαίος δεν μοιάζει.