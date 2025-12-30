Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που φέρει πυρηνικές ικανότητες, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik.

Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σήμερα δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων.

Το βίντεο δείχνει κινητούς εκτοξευτήρες και πληρώματα να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατιώτες να καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φάνηκε να λέει σε στρατεύματα ότι τα συστήματα έχουν επίσημα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.