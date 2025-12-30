Στη συζήτηση για τα μπλόκα των αγροτών παρενέβη το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δίνοντας τον τόνο για τις πιθανές μελλοντικές κινήσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το φλέγον ζήτημα.

Ετσι ενώ οι αγρότες ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψή τους σε τέσσερις ημέρες από τώρα και συγκεκριμένα στις 3 του Ιανουαρίου 2026 – και ενώ οι παραγωγοί και οι πωλητές των λαϊκών αγορών εξήγγειλαν απεργία επ’ αόριστον αρχής γενομένης από την 7η Ιανουαρίου – η κυβέρνηση δια στόματος Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φαίνεται να μελετά να σκληρύνει τη στάση της έναντι των αγροτών οι οποίοι δεν προσέρχονται σε διάλογο και προαναγγέλλουν ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.

«Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου»

Σε σημερινή του τοποθέτηση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ως «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες την κατάληψη των δρόμων με την εξής αναφορά: «…υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει τους αγρότες, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε πως «δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο πολιτικό κόστος επιπλέον για μας.

«Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της»

Ο υπουργός Προστασία τους Πολίτη συνέχισε λέγοντας: «Το επόμενο ζήτημα είναι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για αυτούς που ταξιδεύουν, γιατί ακούγεται πως η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και διάφορα άλλα. Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία έχει να κάνει μια δουλειά. Ο πολίτης που φεύγει από ένα σημείο για να πάει σε ένα άλλο, να πάει με ασφάλεια. Και τα μέτρα ασφαλείας τα αποφασίζουν οι τροχονόμοι, που είναι στο δρόμο και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων. Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της». Επιπλέον χαρακτήρισε επίτευγμα το γεγονός ότι μέχρι

σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποιο ατύχημα.

«Η κυβέρνηση δεν κατέβασε τα όπλα»

Διευκρίνισε επίσης πως: «Από την πρώτη ημέρα που υπάρχουν τα μπλόκα στους δρόμους, υπάρχουν αξιωματικοί που συνομιλούν με τους αγρότες και πολλές φορές υπάρχει συνεννόηση, λύσεις. Ορισμένες φορές, όπως προχτές, στην περιοχή του Μαρτίνου, του Κάστρου, πού βρίσκεται η συνεννόηση; Και έχουν βρεθεί χιλιάδες λύσεις. Δεν ήθελαν να ανοίξουν τον δρόμο οι αγρότες».

«Η κυβέρνηση χειρίστηκε μέχρι στιγμής το θέμα με σοβαρότητα, νηφαλιότητα, ευθύνη, έχει απαντήσει σε όλα τα αιτήματα των αγροτών, έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Είναι παράλογο να εμφανίζονται κάποιοι ανένδοτοι, να μην έρχονται να συζητήσουν. Τότε γιατί βγήκαν στους δρόμους; Δεν διαπραγματεύονται; Η κυβέρνηση δεν κατέβασε τα όπλα, σκέφτεται, λειτουργεί πολιτικά, με γνώμονα τη διαπραγμάτευση. Αξίζει να συνεργαστούμε, να διαπραγματευτούμε. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι».

«Ακραίες ενέργειες και αντικοινωνική συμπεριφορά»

Την ίδια ώρα κάλεσε τους αγρότες «να μην κάνουν ακραίες ενέργειες. «Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Για ποιο λόγο;», «Από ένα σημείο και μετά είναι κατάχρηση του δικαιώματος», εκτίμησε.

«Να αναστοχαστεί η Ευρώπη»

«Πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά η Ευρώπη για το θέμα, ο αγροτικός τομέας υποβαθμίζεται, πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά».

Η αναφορά Μητσοτάκη

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες σφόδρα ενοχλημένος από την ταλαιπωρία των εκδρομέων, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, όπως και από το επιχείρημα ότι τον δρόμο τον κλείνει η τροχαία και όχι τα τρακτέρ.

«Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.