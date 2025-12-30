Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα. Από τις οκτώ απόψε Τρίτη (30/12) και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, με σκοπό την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Η ψυχρή εισβολή express, σε λίγες ώρες, φέρνει χειμωνιάτικες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά για απότομη αλλαγή του καιρού και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, ακόμη και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Αθήνα, ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334), ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του δήμου θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr. Αναφορές για σημεία όπου εντοπίζονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων 1595.