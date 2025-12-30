Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα περάσουν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ έχουν κάνει και κάλεσμα στους πολίτες να βρεθούν κοντά τους. Ήδη, το απόγευμα της Δευτέρας, αγρότες με τρακτέρ βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, επιχείρησαν να εξηγήσουν στον κόσμο τα αιτήματά τους και τους προσκάλεσαν στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τις τελευταίες ημέρες, όλα τα μπλόκα, που πρόσκεινται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, βρίσκονται σε διαδοχικές συζητήσεις, προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οι ίδιοι συνεχίζουν να δηλώνουν στο «Βήμα» ότι σκοπός τους δεν είναι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους σε βάρος των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν τις ημέρες των εορτών, για αυτό και έχουν κάνει στην άκρη τα τρακτέρ. Ωστόσο, βλέπουν την Τροχαία να κλείνει ακόμα και τις λωρίδες που αφήνουν ανοιχτές για «λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, πρόκειται να προχωρήσουν σε νέες δράσεις μετά το πέρας των γιορτινών ημερών. Μάλιστα, αναμένεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, ίσως και τη Δευτέρα, να πάνε σε ακόμα μία Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στην οποία τα μπλόκα συλλογικά θα αποφασίσουν πότε και αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση σύντομα. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, όπως υπογραμμίζουν στο «Βήμα», δεν έχουν σκοπό να «φύγουν από τους δρόμους αμαχητί ή ηττημένοι», δηλαδή χωρίς να έχουν καταφέρει κάτι μέσα από τον αγώνα τους που κρατάει περίπου έναν ολόκληρο μήνα.

Αξίζει να αναφερθεί πως αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλώντας στο «Βήμα» για «τα 18 μπλόκα» που επιθυμούν να πάνε άμεσα σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, τονίζουν πως είναι μεμονωμένα περιστατικά που δεν εντάσσονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ πρόκειται κυρίως για Συλλόγους. Καταγγέλλουν ότι πρόκειται για «επικοινωνιακά τρικ», τα οποία εξυπηρετούν σκοπιμότητες και επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα.

Το μήνυμα Τσιάρα

Αμετακίνητος εμφανίζεται και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε σχέση με τα αιτήματα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα ότι η πλειοψηφία αυτών έχει ήδη ικανοποιηθεί, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό.

Ο αρμόδιος υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα, τόνισε πως «η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», ενώ πρόσθεσε ότι «ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου». «Δεν μπορώ να κατανοήσω πως με αυτά τα βήματα δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί από κάποιο μέρος των αγροτών ως μια ευκαιρία να δούμε και να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα», ανέφερε επίσης.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε για τις επιδοτήσεις που καθυστέρησαν, ότι αυτό οφείλεται στις προσπάθειες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων και πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτοντας πως έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των πληρωμών. Σχετικά με την ευλογιά των προβάτων δήλωσε πως «η κυβέρνηση αποφάσισε και έδωσε γενναίες αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα» και πως το θέμα του εμβολίου είναι απόφαση της επιστημονικής κοινότητας. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ΕΕ που έχει κάνει το εμβόλιο για την ευλογιά», υπογράμμισε ο ίδιος.

Τέλος, για το αν θα πάει στα μπλόκα ο ίδιος απάντησε πως είναι διατεθειμένος να πάει αρκεί να υπάρχει και η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά.

Ποιοι δρόμοι ανοίγουν και ποιοι κλείνουν από τα μπλόκα

Από τις 9 το πρωί της Τρίτης θα ανοίξει η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας για την απρόσκοπτη διέλευση των ταξιδιωτών από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για την αντίστροφη διαδρομή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, θα ακολουθηθεί το πλάνο της Τροχαίας. Οι οδηγοί θα κινηθούν από παρακαμπτήριες οδούς και συγκεκριμένα από τον κόμβο Πλατυκάμπου θα μπαίνουν στην παλιά εθνική Λάρισας-Βόλου και από τον κόμβο του Κιλελέρ θα μπαίνουν στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Από την άλλη πλευρά, αποφασίστηκε το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μιας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας. Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι σήμερα, Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Ακόμα, σήμερα, Τρίτη, αναμένεται κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου και οι αγρότες σκοπεύουν να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας παραμένει ενισχυμένο με τους αγρότες να μην υποχωρούν. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα και για 5 χιλιόμετρα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, ανοικτό είναι το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.