Σε μια κίνηση η οποία θα κόψει τη μεταφορά προϊόντων στα δύο θα προχωρήσουν οι αγρότες. Το πρωί της Δευτέρας τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας θα κινηθούν προς τις σήραγγες των Τεμπών.

Υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν την πορεία τους περίπου στις 11.30 το πρωί με στόχο να φτάσουν στα Τέμπη και αποκλείσουν τη διέλευση φορτηγών. Αντίθετα, θα επιτρέψουν κανονικά τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Όπως εξηγούν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα», ότι θα είναι συμβολικός ο αποκλεισμός και αναμένεται να ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, και να διαρκέσει περίπου 4 ώρες. «Στόχος μας είναι να “εμποδίσουμε” μόνο τα εμπορικά. Δε θέλουμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να χαρεί τις διακοπές του», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Για αυτό και σε αρκετά σημεία μοίρασαν τοπικά προϊόντα – δικής τους παραγωγής- στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι εκπρόσωποι τους πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρέθηκαν εκεί και μίλησαν με τους ανθρώπους που πέρναγαν από τα ανοιχτά διόδια τους εξέφραζαν την υποστήριξή τους, «μην υποχωρείτε τώρα».

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μπλόκα

Την ώρα που οι αγρότες κερδίζουν τους πολίτες με το μέρος τους, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ενώ συμβάλλουν και στην ομαλή μετάβαση στους προορισμούς τους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τούς απευθύνεται μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του και τους ζητά να σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο και επιμένει: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

«Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Παράλληλα, καταλογίζει στους αγρότες «επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου» η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης».

Οι επόμενε κινήσεις κλιμάκωσης στα μπλόκα

Όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να “χτυπήσουν” το αγροτικό κίνημα»

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι κατηγορίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα εμπλέκει το όνομα του εκπροσώπου του μπλόκου στα Μάλγαρα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις αναφέροντας πως: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους».

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να “χτυπήσουν” το αγροτικό κίνημα. Δε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τους πληροφορώ, ότι δε θα σιωπήσω, αν το κάνουν για αυτό το σκοπό», τονίζει ο ίδιος. «Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον Αρχισυντάκτη και αν κερδίσω λεφτά από αυτή την υπόθεση, που θα κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους», υπογράμμισε ο αγροτοσυνδικαλιστής .