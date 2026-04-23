Μία ακόμα επιθετική ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο τελεσίγραφο προς την ηγεσία του Ιράν, τονίζοντας πως δεν βιάζεται για την επίτευξη συμφωνίας σε αντίθεση με την Τεχεράνη βρίσκεται υπό καθεστώς ασφυκτικής στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Για εκείνους, που είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ, που διαβάζουν την ‘αποτυχημένη’ New York Times ή παρακολουθούν το ‘Fake News’ CNN, και πιστεύουν ότι ‘ανυπομονώ’ να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, σας ενημερώνω ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει — ο χρόνος τρέχει!

Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα ΜΜΕ έχουν τόσο χαμηλά νούμερα συνδρομητών και τηλεθεατών είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία.

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η πολεμική αεροπορία του έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά και ραντάρ όπλα του έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες του δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αδιαπέραστος και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!

Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο».

Οι σειρήνες στην Τεχεράνη και η άρνηση με απειλές του Ισραήλ

Το βράδυ της Πέμπτης ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, έπειτα από αναφορές για κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί σε περιοχές της Τεχεράνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς στόχους», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν, αφότου ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης.

«Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Ιράν» είπε αυτή η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει τη χώρα αυτή «στην εποχή του λίθου».