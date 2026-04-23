Ποια είναι σήμερα η στρατηγική του προέδρου Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν; Μέχρι χθες το βράδυ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τη συνόψιζε ως εξής:

«Ο Τραμπ θα αποφασίσει πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος»

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία στην Τεχεράνη. Δεν συνιστούν παραβιάσεις της εκεχειρίας οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον μη αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη αλλά η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ποιος είναι εκείνος που θα πει το «ναι». Το καθεστώς δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τους δικούς του ανθρώπους εξαιτίας της πίεσης από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος Τραμπ καθορίζει το χρονοδιάγραμμα, κρατά στα χέρια του τα χαρτιά και εκείνος θα αποφασίσει πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος».

Το ιρανικό καθεστώς δείχνει τα δόντια του

Όλα βαίνουν καλώς, λοιπόν, και είναι ζήτημα χρόνου η επιτυχής – για τις ΗΠΑ – κατάληξη του πολέμου. Για τον Τραμπ και τους επιτελείς του λίγη σημασία έχει ότι προχθές, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει ακόμα ένα προεδρικό τελεσίγραφο (το οποίο τελικά παρατάθηκε επ΄αόριστον) το καθεστώς έκανε νυχτερινές στρατιωτικές παρελάσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν επιδεικνύοντας πυραύλους πάνω στους οποίους ήταν γραμμένες οι ονομασίες των στόχων τους. Ακόμα και αν επρόκειτο για ένα προπαγανδιστικό εφεύρημα με αποδέκτες εντός και εκτός Ιράν, είναι φανερό ότι το ισλαμικό καθεστώς παρότι πληγωμένο παραμένει λειτουργικό και δείχνει τα δόντια του.

Οι διαρκείς αναπροσαρμογές Τραμπ

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αναπροσαρμόζει διαρκώς τη στρατηγική του ή να τα έχει χαμένα. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα συνεχή μπρος πίσω, ο «βομβαρδισμός» μηνυμάτων από τον Τραμπ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στα αμερικανικά ΜΜΕ για χαοτικό κλίμα σε κρίσιμες συσκέψεις στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ «πονοκέφαλος» των Στρατηγών

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ «αποκλείστηκε» από την αίθουσα Πολέμου στη διάρκεια της κρίσιμης επιχείρησης για τη διάσωση των δυο Αμερικανών πιλότων, προκειμένου να κάνουν οι στρατηγοί τη δουλειά τους χωρίς να ουρλιάζει πάνω από τα κεφάλια τους. Αν η επιχείρηση αφορούσε κάτι μεγαλύτερο, όπως την αρπαγή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τόσο χειρότερα.

Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η πληροφορία ότι σε ένα άλλο «εκρηκτικό» περιστατικό μέσα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τους κωδικούς των πυρηνικών όπλων για μια επίθεση εναντίον του Ιράν αλλά βρήκε απέναντί του τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάν Κέιν, ο οποίος όρθωσε το ανάστημά του και είπε «όχι», παρότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία για μια τέτοια απόφαση.

«Υπάρχουν ενήλικες στο δωμάτιο»;

Μήπως με τη διοχέτευση τέτοιου είδους πληροφοριών ορισμένοι επιχειρούν να κρατήσουν αποστάσεις από μια καταστροφική και ανερμάτιστη πολιτική; Μήπως κάποιοι άλλοι πιέζουν τον πρόεδρο να πατήσει το «κουμπί» και εκείνος ανθίσταται επιμένοντας στην επίλυση της κρίσης με ένα συνδυασμό συμβατικών όπλων και διπλωματίας, χωρίς πιο «δραστικά μέσα»; Υπάρχουν τελικά «ενήλικες στο δωμάτιο» κατά τις κρίσιμες συσκέψεις στο Λευκό Οίκο;

Απολύσεις ανώτατων στελεχών του στρατού εν μέσω πολέμου

Σοβαρή διάσταση απόψεων φανερώνουν οι «αποκεφαλισμοί» δυο υπουργών μέσα σε ένα μήνα. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η παραίτηση του Υπουργού του Ναυτικού, Τζον Φέλαν, δηλαδή του πολιτικού προϊσταμένου του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος των Πεζοναυτών, που έχουν κομβικό ρόλο στον πόλεμο και επιβάλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Στις 3 Απριλίου είχε απολυθεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, με απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι άνθρωποι του προέδρου απορρίπτουν κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της διανοητικής ικανότητάς του ως κακόβουλες φήμες ενώ ο Τραμπ έχει καταγγείλει επανειλημμένα τα fake news των συστημικών ΜΜΕ. Ωστόσο φέρει ο ίδιος την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνησή του, για τις πολιτικές και την επιλογή των προσώπων που τις υλοποιούν.

Το «τσουνάμι» Τραμπ

Ο «εκρηκτικός», «απρόβλεπτος» χαρακτήρας του, το «προσωπικό ύφος», η συναλλακτική αντίληψη, ακόμα και η στρατηγική της «θεωρίας του τρελού» (madman theory) έχουν βάση, όμως δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, ορκισμένοι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι δεν έχει σώας τας φρένας και ότι θα πρέπει να καθαιρεθεί.

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ερωτήματα αυτή τη στιγμή είναι το ποιος/ποιοι χειρίζονται τον προσωπικό λογαριασμό του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, δηλαδή αν γράφει και ανεβάζει μόνος του ο πρόεδρος τα μηνύματα από τα οποία κρέμεται η τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων (και δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές) ή αν τον συνδράμουν κάποιοι από τους εξ απορρήτων συνεργάτες του. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

Όποια κι αν είναι η αλήθεια, αυτός ο πόλεμος και αυτή η προεδρική θητεία κρύβουν πολλές εκπλήξεις ακόμα, για τις ΗΠΑ και τον κόσμο.