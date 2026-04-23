Με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για την Ελλάδα τοποθετήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, λαμβάνοντας αφορμή από την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στις δηλώσεις του, εξήρε τον ρόλο της χώρας μας επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα είναι φανταστική», ενώ συμπλήρωσε ότι η ελληνική πλευρά έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια σε πληθώρα τομέων, καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα των περιστάσεων.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε θερμούς χαρακτηρισμούς, περιγράφοντάς τον ως έναν «τρομερό τύπο» (terrific guy). Σημειώνεται πως στη συνέντευξή του προς το Breitbart, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια κοινή συνιστώσα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μια τέτοια συμφωνία κρίνεται απαραίτητη ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να επανέλθει η απαραίτητη ισορροπία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την αισιοδοξία του ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κατορθώσει να καταλήξει σε μια συμβιβαστική λύση με την Τεχεράνη, η οποία θα διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, και το ελεύθερο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και σε μια μελλοντική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, σημειώνοντας με έμφαση πως ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά» κατά την παραμονή του στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπόιλ, ο οποίος συνομίλησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση λαμβάνει χώρα έναν χρόνο μετά την πρόβλεψη του κ. Μητσοτάκη για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Τότε, παρά την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, ο πρωθυπουργός είχε εκτιμήσει πως οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σύντομα σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία («win-win»). Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε πλήρως λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία.