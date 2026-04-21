Σε συνέχεια της πρόσφατης σφοδρής αντιπαράθεσης που είχαν την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση συντηρούν σε υψηλούς τόνους στις μεταξύ τους κόντρες οι οποίες ξεσπούν με κάθε αφορμή.

Από τα πτυχία και τα βιογραφικά των γαλάζιων στελεχών έως τη Selfie που ανήρτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες σε εκδήλωση που οργάνωσε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, οι επικοινωνιακοί ιθύνοντες του Μεγάρου Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη ανταλλάσσουν βολές, θυμίζοντας τις κόντρες που είχαν κατά το παρελθόν όταν η ΝΔ και το ΠαΣοΚ συναποτελούσαν τον δικομματισμό.

Αντεγκλήσεις για Σάντσες, Ραχόι και Μερτς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στον κ. Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Ισπανία. «Είδα ότι στο ταξίδι του περιορίστηκε στο βίντεο, στο ΤikTok και στις Selfies. Δεν είχαμε κάποια δημόσια παρέμβασή του», είπε. Δεν έμεινε, όμως, μόνον σε αυτό, αλλά εγκάλεσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ για τις σχέσεις της ισπανικής κυβέρνησης με την Άγκυρα.

«Καλό είναι και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας να τοποθετείται όχι μόνο για τα θέματα του δικού τους χώρου, αλλά και για τα συμφέροντα της χώρας, δεδομένων και κάποιων θέσεων που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Σάντσες και σε σχέση με την γείτονα χώρα», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο από ένα βίντεο. Καλά είναι και τα βίντεο, είναι πολύ καλό και κοινά τα οποία δεν βλέπουν τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης να ενημερώνονται και για τους πολιτικούς αρχηγούς, αρκεί να υπάρχει στο περιεχόμενο των βίντεο αυτών και κάποια ομιλία».

Έντονη ήταν η απάντηση του γραφείου Τύπου ΠαΣοΚ που έδωσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Ο κ. Μαρινάκης πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media, επιτέθηκε στον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς», επισημάνθηκε σε σχετική ανακοίνωση. «Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας. Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι», προστέθηκε.

Σύμφωνα με το ΠαΣοΚ, ο κ. Ανδρουλάκης «ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θίξει σε συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το ζήτημα του εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία». Η Χαριλάου Τρικούπη με την σειρά της αναρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προβεί σε ανάλογα διαβήματα προς τους ομολόγους του ηγέτες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Υποστήριξε επίσης ότι «η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Ο Λαζαρίδης και ο Καββαδάς

Το ΠαΣοΚ επιτέθηκε στον κ. Μαρινάκη λέγοντας ότι χαρακτήρισε την παραίτηση του τέως υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη ως «αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης», ενώ ο ίδιος προ ολίγων ημερών, στις 14 Απριλίου, είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για «ανθρωποφαγία». Έθεσε επίσης στο στόχαστρό του και τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καββαδά, εκφράζοντας την απορία σχετικά με τις αναφορές του στο βιογραφικό.

Ειδικότερα το ΠαΣοΚ διερωτήθηκε: «Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;». Κυβερνητικές πηγές απάντησαν ότι «το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».

Οι βαρείς χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησαν οι δύο πλευρές στις εκατέρωθεν ανακοινώσεις τους προοιωνίζονται μια οξεία προεκλογική περίοδο.