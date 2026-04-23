Ανάσα ανακούφισης ήταν η χθεσινή ημέρα για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η οποία τον τελευταίο καιρό έμοιαζε με καζάνι που βράζει λόγω μιας σειράς γεγονότων που έχουν επιβαρύνει το κλίμα. Ωστόσο, η χθεσινή διαδικασία άρσης ασυλίας των βουλευτών, χωρίς «αντάρτικα» δίνει μια νότα αισιοδοξίας. Το ερώτημα όμως είναι για πόσο;

Στελέχη του κόμματος γνώριζαν ότι θα ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση καθώς υπήρχε και η ανησυχία για διαφοροποιήσεις και ας υπογραμμιζόταν ότι η ψήφος ήταν κατά συνείδηση, χωρίς κομματική πειθαρχία. Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και των βουλευτών λειτούργησε. Στην επιχείρηση αυτή βοήθησαν πυροσβεστικά οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού όπως ο Μιχάλης Μπεκίρης και ο Θανάσης Νέζης αλλά και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Οι απόντες ήταν τρεις. Ο Στέλιος Πέτσας ο οποίος είχε προαναγγείλει τη στάση του σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Ο Μίλτος Χρυσομάλλης ο οποίος έλειπε καθώς και ο Νότης Μηταράκης. Ο βουλευτής Χίου, ήταν από τα ονόματα που αναφέρονται στη δικογραφία και ο οποίος ζήτησε την άρση ασυλίας του. Από την άλλη, ο Κώστας Τσιάρας ψήφισε μόνο για τους συναδέλφους του, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα ζήτησε και ψήφισε υπέρ της δικής της άρσης ασυλίας, καταψήφισε όμως των συναδέλφων της. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε για τον εαυτό του «παρών», υπερψήφισε όμως τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων του.

Πλέον σε αναμονή βρίσκονται οι βουλευτές για τη δικογραφία που αφορά υπουργούς. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος δεν ασκείται καμία δίωξη, αλλά ούτε και ανάκριση ή προανάκριση χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Βουλής. Για αυτή την περίπτωση, χρειάζονται 30 υπογραφές βουλευτών για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ήδη, η κ. Αραμπατζή έχει ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία αυτή ώστε να αποδείξει την αθωότητα της, όπως υποστηρίζει.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σημειώνεται, τέλος, πως κυβερνητικά στελέχη απέδωσαν εύσημα στον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνάδελφοι του εκτίμησαν ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διατήρησε ένα ήπιο προφίλ και απέφυγε να μπει σε ατέρμονες αντιπαραθέσεις με στελέχη της αντιπολίτευσης.