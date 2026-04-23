Σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart News, στο περιθώριο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτύπωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα για την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενώ αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, σχολίασε χαρακτηριστικά πως ο Αμερικανός Πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά» κατά τη διαμονή του στη χώρα μας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στα διδάγματα της κρίσης με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για την Ευρώπη, η οποία οφείλει να ενισχύσει άμεσα την ενεργειακή της αυτονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί, προχωρώντας σε έρευνες για φυσικό αέριο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με κορυφαίους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, όπως η ExxonMobil και η Chevron, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση, προτείνοντας τον συνδυασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με παραδοσιακές μορφές, όπως το φυσικό αέριο, ως απαραίτητο μεταβατικό καύσιμο.

Στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις στις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, η τρέχουσα κρίση δύναται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω σύσφιξη της διατλαντικής συνεργασίας, ιδίως στους κρίσιμους τομείς της άμυνας και της οικονομίας. Ειδική αναφορά έκανε στο επίπεδο της διμερούς συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

«Ποτέ άλλοτε οι δύο χώρες δεν ήταν πιο κοντά από σήμερα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τα δύο έθνη και τον σταθερό ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου σε μια γεωπολιτικά εύφλεκτη περιοχή.