Το κλίμα στην παγκόσμια σύνοδο για την προοδευτική κινητοποίηση (GPM) που έγινε στη Βαρκελώνη, ήταν κάτι παραπάνω από καλό, για όλα τα στελέχη του ΠαΣοΚ που συμμετείχαν σε αυτή. Τα πηγαδάκια, αλλά και η selfie του Νίκου Ανδρουλάκη με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Βραζιλίας, Πέντρο Σάντσεθ και Λούλα ντα Σίλβα αντίστοιχα, η συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον δήμαρχο Καταλανικής πρωτεύουσας Ζάουμε Κολλμπόνι Κουαδράδο, καθώς και οι επαφές του Γιώργου Παπανδρέου, που έγιναν με την ιδιότητά του ως επίτιμου προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αλλά και με την χαρακτηριστική τραγιάσκα που επιλέγει να φορά το τελευταίο διάστημα, αποτελούν μερικά από τα ευχάριστα στιγμιότυπα της συνόδου που τα μοιράστηκαν μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, το διήμερο αυτό της παγκόσμιας σύναξης των Σοσιαλιστών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή, χαρακτηρίστηκε από την έντονη πολιτική δραστηριότητα, καθώς αποτέλεσε ουσιαστικά ένα τεράστιο work shop του παγκόσμιου δημοκρατικού τόξου. Δημιουργήθηκαν 11 διαφορετικά δωμάτια διαλόγου και πάνω από 120 τραπέζια στα οποία αναπτύχθηκαν συζητήσεις για θέματα όπως διεθνείς σχέσεις, ενέργεια, οικολογία, τεχνητή νοημοσύνη, δρόμοι εμπορίου, μεταναστευτικό- προσφυγικό κ.α. Στη σύνοδο αυτή κυριάρχησε επίσης το αίτημα για Ειρήνη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Οι διεθνείς προσωπικότητες

Η συνοδός της Βαρκελώνης συγκέντρωσε πάνω από 60 ηγέτες από όλο τον κόσμο και 5.000 εκπροσώπους κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων όπως η Σοσιαλιστική Διεθνής, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, η Προοδευτική Συμμαχία, η σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Συμμετείχαν επίσης σχολές και δεξαμενές σκέψεις όπως το FEPS, το FES, το GPF, το Pablo Iglesias, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις, δήμαρχοι και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα, υπήρξε ενεργή στήριξη με ομιλίες από κορυφαίες προσωπικότητες από όλο το φάσμα του Δημοκρατικού χώρου των ΗΠΑ. Όπως του Τιμ Γουολτς, του κυβερνήτη της Μινεσότα που υπήρξε και η πρόταση της Κάμαλα Χάρις για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, του Μπερνυ Σάντερς, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντσίνι, αλλά και την Χιλαρυ Κλίντον.

Η μεγάλη αυτή παγκόσμια συνάντηση συνδυάστηκε και με τη Σύνοδο Κορυφής Προέδρων και Πρωθυπουργών για την «Υπεράσπιση της Δημοκρατίας» που γίνεται για τρίτη φορά. Σε αυτή συμμετείχαν ο Πέντρο Σάντσεθ, ο Προεδρος Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη συνοδευόμενος από όλο του το υπουργικό Συμβούλιο και εκπροσώπους από 100 οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, η Πρόεδρος του Μεξικό Κλώντια Σέινμπαουμ και ο Πρόεδρος της Ουρουγάης Γιαμάντου Όρσι.

«Η Ισπανία είναι κόρη της μετανάστευσης δεν θα γίνει μητέρα της ξενοφοβίας» τόνισε εμφατικά ο Λουλα στην κεντρική του ομιλία ξεσηκώνοντας την ομήγυρη, ενώ ο οικοδεσπότης και Ισπανός πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η άκρα δεξιά και η δεξιά φωνάζουν επειδή ήρθε η ώρα να πέσουν».

Η συμμετοχή των Ελλήνων

Σε αυτό το συνέδριο με το παγκόσμιο ενδιαφέρον δεν έλλειψαν και οι καταγγελίες των Σοσιαλιστών απέναντι σε πολιτικές που εφαρμόζονται από συντηρητικές κυβερνήσεις και όπως τονίζουν «διευρύνουν τις ανισότητες». Παράλληλα, υπογραμμίστηκε και η ανάγκη να συγκροτηθεί ένα οικουμενικό «μέτωπο λογικής», που να πορεύεται με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αλλά και να σέβεται το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει SOS.

Παρόντες επίσης από ελληνικής πλευράς σε αυτή την παγκόσμια προοδευτική κινητοποίηση, ήταν η Πωλίνα Λάμψα, ως μία εκ των τριών εκτελεστικών αντιπροέδρων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Δημήτρης Οικονόμου που είναι και ο εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ τα τελευταία τρία χρόνια στη διεθνή αυτή κοινότητα, η Άννα Διαμαντοπούλου που συμμετείχε ως πρόεδρος του Δικτύου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FEPS, η Όλγα Μαρκογιαννάκη ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του PES Women, και ο Θανάσης Γλαβίνας ως εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ στο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα.

Όλοι τους στο περιθώριο του διημέρου της Βαρκελώνης είχαν σημαντικές επαφές και συμμετοχές σε τραπέζια διαλόγου. Μάλιστα όπως διαρρέουν, επιστρέφουν στην Αθήνα έχοντας στις βαλίτσες τους χρήσιμες προτάσεις που θα ενταχθούν και στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ το επόμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμα που έστειλε από την Βαρκελώνη ανέφερε πως «όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές» και προσέθεσε πως «με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική».

Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram σημειώνει πως «ανταλλάξαμε σκέψεις και προτάσεις για την προσιτή στέγη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τη δημοκρατία. Και δεσμευθήκαμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης: πιο ανθρώπινος, πιο συμμετοχικός, πιο αποτελεσματικός». Υπενθύμισε επίσης το νέο ραντεβού είναι τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα «στη μεγάλη διάσκεψη της ομάδας των Σοσιαλιστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών».

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τονίζει πως η Παγκόσμια αυτή προοδευτική κινητοποίηση «φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα, δυναμική σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως, με στόχο την εδραίωση μιας διεθνούς τάξης όπου θα υπερισχύει το δίκαιο των λαών και όχι η επιβολή ισχυρών συμφερόντων και ολιγαρχικών δυνάμεων». Σημειώνει επίσης πως «η συνάντηση αποδεικνύει ότι η πορεία αυτή δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά και εφικτή».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και μέλος της κεντρικής ομάδας διοργάνωσης της διήμερης εκδήλωσης δήλωσε επίσης πως « Τα αποτελέσματα της GPM ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Την πρώτη μέρα στα πάνω από 100 εργαστήρια που οργανώθηκαν από διαφορετικούς φορείς, διανοούμενοι όπως η Μαριάνα Ματσουκατο και ο Γκαμπριέλ Ζουκμαν περιέγραψαν τις ιδέες που περιλαμβάνει η νέα προοδευτική ατζέντα. Συμμετέχοντες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία μίλησαν για τις τεράστιες προκλήσεις που φέρνει η περιστολή της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, τη χρήση της παραπληροφόρησης για την υπονόμευση της δημοκρατίας, τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ανοιχτές κοινωνίες, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα. Υπάρχει από όλους η θέληση, η κοινή προσπάθεια για μια ισχυρή και ενωμένη προοδευτική παγκόσμια κοινότητα να μην σταματήσει εδώ. Ήταν η πρώτη συνάντηση, θα έχει συνέχεια. Είναι ένα κίνημα αντίστασης σε όλους απειλούν τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας αλλά και ένα κίνημα ελπίδας που λέει «Ως εδώ»».

Ο Δημήτρης Οικονόμου που βρέθηκε σχεδόν όλη την προηγούμενη εβδομάδα στην Βαρκελώνη, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφός για την ελληνική αποστολή υπογραμμίζει πως «όσα μας πληγώνουν στην Ελλάδα, πληγώνουν και πολλούς άλλους λαούς σε όλο τον κόσμο. Το στεγαστικό, οι ανισότητες που μεγαλώνουν και τα ολιγοπώλια που κυριαρχούν, η υποβάθμιση της δημοκρατίας, η ελευθερία του λόγου που περιορίζεται, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται, και πολιτικοί αντίπαλοι που διώκονται ή φυλακίζονται για τις ιδέες τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα πολιτικών επιλογών της Δεξιάς». Υπογραμμίζει ωστόσο πως «από αυτές τις μέρες είναι κρατάω κάτι σημαντικό πως δεν θα αφήσουμε τον φόβο και τον διχασμό να καθορίζουν το μέλλον. Γιατί υπάρχει και ένας δρόμος με περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Οι προκλήσεις είναι κοινές και τις βλέπουμε παντού. Αλλά το ίδιο κοινή μπορεί και πρέπει να είναι και η απάντηση. Με συνεργασία, με σχέδιο, με μια ισχυρή προοδευτική κατεύθυνση και στην Ελλάδα, αυτή η ευθύνη για αλλαγή βρίσκεται στους ώμους του ΠαΣοΚ.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ Άννα Διαμαντοπούλου στέκεται στο μέγεθος της διοργάνωσης αλλά και τη σημασία της. «Συμμετείχα στα τραπέζια που στήθηκαν και αναπτύχθηκαν πολιτικές για την ενέργεια από την ευρωπαία επίτροπο από την Ισπανία Τερέσα Ριμπέρα. Επίσης παρακολούθησα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη στη δημοκρατία και την αγορά εργασίας, αλλά και την φορολογία του μεγάλου πλούτου» δηλώνει και στη συνέχεια τονίζει πως «Εκεί μπορεί να δει κάνεις νέες ιδέες, αλλά και την πορεία ανατροπής που έχει πάρει ο κόσμος τώρα. Είμαι αισιόδοξη και με γεματες μπαταρίες με νέες προτάσεις για πολίτικες που μπορούν να ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα»

Στον ρόλο των γυναικών στάθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη που συμμετείχε στο Global Progressive Mobilisation 2026 ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του PES Women και διοργάνωσε πάνελ με θέμα τον φεμινισμό ως δημοκρατική άμυνα. Στο πάνελ αυτό συμμετείχαν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως η Zita Gurmai, η Iratxe García Pérez, ο Oliver Röpke, η Pilar Bernabé García, η Risa Hontiveros, ο Nicolas Schmit και η Helena Dalli, που μίλησαν στη θεματική αυτή. «Ενώσαμε τις φωνές μας απέναντι στις ακραίες δυνάμεις που επιχειρούν να μας γυρίσουν πίσω στην ισότητα των φύλων, στα αναπαραγωγικά δικαιώματα και στη δημοκρατία» σημειώνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ και συνεχίζει επισημαίνοντας πως «η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει μια ανοιχτή και διαρκής διεκδίκηση. Γι’ αυτό και η υπεράσπισή της αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και την πρόοδο των κοινωνιών μας».