«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Κώστας Ανεστίδης για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικα, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

«Σήμερα το μεσημέρι κατά τις 2:15 πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Πρωτού 2-3 μέρες, πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις που δικαιούμαι. Θέλω να τονίσω, το δημοσίευμα αυτό είναι ανυπόγραφο, στο πρώτο σκριν λένε ότι πήρα τις επιδοτήσεις παράνομα. Μετά το διορθώνουν και λένε ότι ελέγχονται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Ανεστίδης.

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να “χτυπήσουν” το αγροτικό κίνημα. Δε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τους πληροφορώ, ότι δε θα σιωπήσω, αν το κάνουν για αυτό το σκοπό», τονίζει ο ίδιος. «Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον Αρχισυντάκτη και αν κερδίσω λεφτά από αυτή την υπόθεση, που θα κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους», υπογράμμισε ο αγροτοσυνδικαλιστής .

«Δε θα είμαι εδώ, δε θα εξαφανιστώ, δε θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από εδώ και έπειτα ακόμα πιο δυνατά», τονίζει ο ίδιος, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των ανθρώπων που τον ενέπλεξαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα. Δε θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους από εδώ και πέρα. Είναι κανονικά δηλωμένα όλα στην εφορία, είναι από ιδιόκτητα χωράφια κι ένα νοικιασμένο. Κανονικότατα όλα».

Τι λέει ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας διέψευσε ότι ο Αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας πως «Δεν έχει λάβει καμία κλήση ο εντολέας μου για να απολογηθεί για κάτι».

Όπως πρόσθεσε ο δικηγόρος του αγροτοσυνδικαλιστή: «εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε αρχή να δώσει κάποια εξήγηση. Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη, είναι όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης κι όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τον Κώστα Ανεστίδη

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, αναφέρουν ότι: «αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κώστας Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κώστα Ανεστίδη.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2019 έως και 2024. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως προέκυψε, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κώστας Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κώστας Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης».