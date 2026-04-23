Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη και εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 27χρονου, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα είχε δώσει ραντεβού με τον φερόμενο δράστη προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι ο νέος σύντροφος της πρώην του 27χρονου, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη συνάντηση.

Το ραντεβού, ωστόσο, εξελίχθηκε σε τραγωδία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρονο, ο οποίος ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν γρήγορα στο πάρκο απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις, συλλέγοντας στοιχεία, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το ραντεβού δεν ήταν τυχαίο, αλλά οργανώθηκε με συγκεκριμένο σκοπό.

Τα μηνύματα που έκαψαν τον δράστη

Τον 20χρονο έκαψαν οι επικοινωνίες που είχε με το 27χρονο θύμα καθώς στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν μηνύματα στα οποία, ο άτυχος νεαρός μιλούσε με τον 20χρονο για τις προσωπικές διαφορές που είχαν για μια γυναίκα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τις επικοινωνίες στο κινητό του θύματος και εκτιμούν ότι δράστης και θύμα συναντήθηκαν για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Ο 20χρονος όμως έβγαλε μαχαίρι και έπληξε τον άτυχο άνδρα στην καρδιά, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή υπήρχαν τραύματα σε λαιμό και κεφάλι. Μπροστά στο αιματηρό περιστατικό βρισκόταν και ενας 18χρονος φίλος του δράστη.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του αναμένεται να περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ναύτης ο δράστης, θα πάει σε στρατιωτικό εισαγγελέα

Ο δραστης 20 ετών μαζί με έναν φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου ξεκίνησε ο διαπληκτισμός, τον τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο και δεν πρόλαβε ο 18χρονος να τους σταματήσει.

Μετά έφυγαν με αυτοκίνητο πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο. Ο εισαγγελέας είπε να συλληφθούν όλοι ο 20χρονος για ανθρωποκτονία οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη. Θα πάνε όλοι μαζί το πρωί στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Ο 20χρονος δράστης εχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές καθώς είχε συλληφθεί σε τυχαίο έλεγχο, για κατοχή μαχαιριού.