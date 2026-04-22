H Γαλλική Δεξιά κατεβαίνει στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 με έναν «καρδινάλιο»: αυτό είναι ένα από τα προσωνύμια του Μπρουνό Ρεταγιό, ηγέτη του δεξιού κόμματος Les Républicains (Οι Ρεπουμπλικανοί), ο οποίος, το περασμένο Σαββατοκύριακο, έλαβε το 73,8% των ψήφων των μελών του κόμματος, για να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Η υποψηφιότητα του Ρεταγιό, 65 ετών, παραδοσιακού δεξιού, πιστού καθολικού, και σκληρού σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, το οποίο χειρίστηκε κατά το διάστημα που διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών (2024-2025), στις κεντρώες κυβερνήσεις Ατάλ, Μπαρνιέ και την πρώτη κυβέρνηση Λεκορνύ, αναπτερώνει της ελπίδες της γαλλικής Δεξιάς: η ρητορική του Ρεταγιό μπορεί να «κόψει» ψήφους από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν, στην οποία οι δημοσκοπήσεις, έναν χρόνο πριν από τις κρίσιμες εκλογές, δίνουν σαφές προβάδισμα.

Σύμφωνα με τον Monde, o Μπρουνό Ρεταγιό δεν μεγάλωσε με την ιδέα ότι κάποια μέρα θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. O ίδιος περιγράφει την υποψηφιότητά του ως «κάτι που άπτεται της σφαίρας του καθήκοντος» και όχι ως «κάτι αυτονόητο», ή «μια απλή επιθυμία».

Μετά την εκλογή του ως υποψηφίου προέδρου του κόμματός του, σημείωσε ότι «ένας άνεμος ελπίδας πνέει για τη χώρα μας, η οποία, μετά από δεκαπέντε χρόνια ακινησίας και συμβατικότητας, έχει ανάγκη από ένα σαφές και ισχυρό όραμα».

Ο άγνωστος γερουσιαστής Ρεταγιό

Μέχρι το 2024, οπότε και ανέλαβε για πρώτη φορά τα ηνία του υπουργείου Εσωτερικών, ο Μπρουνό Ρεταγιό δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους Γάλλους, παρότι εκλέγεται στη Γερουσία από το 2004. Ως υπουργός Εσωτερικών (Σεπτέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) θεωρήθηκε επιτυχημένος, κυρίως εξαιτίας της στάσης του στο Μεταναστευτικό («η μετανάστευση δεν είναι ευκαιρία για τη Γαλλία», υποστηρίζει).

Ωστόσο ο Ρεταγιό ανέλαβε την ευθύνη των διαφορετικών του πολιτικών τοποθετήσεων εντός των κεντρώων κυβερνήσεων και εξελίχθηκε σε έναν εκ των βασικών υπουργών των διαδοχικών κυβερνήσεων της δεύτερης θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Τον Μάιο του 2025, σε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του ηγέτη των Ρεπουμπλικανών, κατήγαγε συντριπτική νίκη με ποσοστό 74,3% έναντι στον αντίπαλό του, Λοράν Βοκιέ, σκληρού δεξιού, ο οποίος όμως θεωρείται πιο λαϊκιστικός, σε σχέση με τον «θεσμικό» Ρεταγιό

Ρεταγιό: Η κληρονομιά του Μάη του 1968 ευθύνεται για τη φθορά της Γαλλίας

Ασκητικός, λάτρης της ιππασίας από τα παιδικά του χρόνια, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά, λάτρης των βιβλίων και μανιώδης αναγνώστης, ο Ρεταγιό εκπροσωπεί τη δεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών και τις παραδοσιακές αξίες. Θεωρεί ότι το πνεύμα του Μάη του 1968 είναι υπεύθυνο για τη φθίνουσα πορεία της Γαλλίας. Ήδη από το τέλος του 2024, εκτιμούσε ότι οι «οι καιροί που έρχονται δεν επιτρέπουν χλιαρές λύσεις».

Στη βιογραφία του, με τίτλο «Le Cardinal» ,(«Ο Καρδινάλιος», 2024), η Ναταλί Σουκ, δημοσιογράφος στην πολιτική επιθεώρηση Le Point, αφηγείται την άνοδο ενός «μοναχού-στρατιώτη», ο οποίος ξυπνά και κοιμάται με την πολιτική. Ο Ρεταγιό, γράφει η Σουκ, θεωρήθηκε, λανθασμένα, ένας άχρωμος πολιτικός, εξαιτίας κυρίως της αυστηρής εξωτερικής του εμφάνισής του και του ότι επί σειρά ετών, θεωρείτο ο «αιώνιος δεύτερος», στη σκιά, αρχικώς, του εθνικιστή πρώην ευρωβουλευτή, Φιλίπ ντε Βιλιέ, και κατόπιν, του Φρανσουά Φιγιόν, πρώην πρωθυπουργού, δεξιού και ευσεβούς καθολικού.

Ιδεολόγος και φιλόδοξος

Εξαιρετικά ευγενικός και προσεκτικός, ο Ρεταγιό έχει επίσης και έντονες εκρήξεις θυμού. Ιδεολόγος αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξος, έμαθε την τέχνη του συμβιβασμού στις δύο δεκαετίες που υπηρέτησε στη Γερουσία. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να συζητήσουν μαζί του, ακόμη και αν έχουν μεγάλες διαφωνίες μαζί του.

Σχέδιο ρήξης μετά τη δεκαετία του «Μακρονισμού»

Ως υποψήφιος πλέον πρόεδρος της γαλλικής Δεξιάς, ο Ρεταγιό επιδιώκει να προωθήσει ένα σχέδιο ρήξης με την πολιτική του κεντρώου προέδρου Μακρόν, τη δεκαετία 2017-2027. Παρότι η σχετικά πρόσφατη αναγνωρισιμότητά του οφείλεται εν πολλοίς στο διάστημα που διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών, σε κυβέρνηση του Μακρόν, ο Ρεταγιό θεωρεί ότι η περίοδος Μακρόν οδήγησε τη Γαλλία σε παρακμή.

Σε μια από τις πρώτες του δηλώσεις ως υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλικής Δεξιάς, τη Δευτέρα, επέκρινε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα δεχτεί επιπλέον 500.000 μετανάστες. Ο Ρεταγιό δεν θα ήθελε να δει μετανάστες να περνούν από την Ισπανία, στη Γαλλία.

Επιστροφή της γαλλικής Δεξιάς στην εξουσία μετά από δεκαπέντε χρόνια;

Παράλληλα, ο Ρεταγιό περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη είσοδο του πρώην πρωθυπουργού, Γκαμπριέλ Ατάλ, ως υποψηφίου του Renaissance, του κεντρώου κόμματος του Μακρόν, στην προεκλογική εκστρατεία, ενόψει των προεδρικών εκλογών, διότι θεωρεί ότι ο Ατάλ δεν έχει ποτέ εγκαταλείψει το παρελθόν του ως πρώην σοσιαλιστής ακτιβιστής. Το γεγονός ενδέχεται να αναγκάσει τον άλλο κεντρώο υποψήφιο, τον επίσης πρώην πρωθυπουργό, Εντουάρ Φιλίπ, να προσέχει την αριστερή πτέρυγα του κόμματος του, Horizons (Ορίζοντες).

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις αναμένεται να είναι επωφελείς για τον Ρεταγιό διότι θα του δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων προς τα δεξιά, καθώς ο δεδηλωμένος στόχος του είναι να επαναφέρει τη γαλλική Δεξιά στο μέγαρο των Ηλυσίων, δεκαπέντε χρόνια μετά από την αποχώρηση του Νικολά Σαρκοζί από την προεδρία.

Σημειωτέον ότι και ο Σαρκοζί είχε περάσει με επιτυχία από το υπουργείο Εσωτερικών, και η θητεία του ως «ο πρώτος μπάτσος της Γαλλίας, (το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και τη διαχείριση της μετανάστευσης) τον είχε βοηθήσει να ανελιχθεί πολιτικά και να κατακτήσει την προεδρία της χώρας του.