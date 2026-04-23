Πρωταθλητής Ελλάδας για 27η φορά στην ιστορία του είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 3-0 σετ τον ΖΑΟΝ στο κατάμεστο κλειστό του Μετς και με 3-0 στη σειρά των τελικών της Volley League Γυναικών επέστρεψε στη κορυφή μετά το 2024.

Με μόλις μία ήττα και αυτή στη κανονική περίοδο, το τριφύλλι με τη πορεία του επιβεβαίωσε τη σταθερή πορεία που είχε τη φετινή σεζόν και χωρίς να χάσει αγώνα στα πλέι οφ και στους τελικούς ανέβηκε ξανά στη κορυφή.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με επίθεση της Γουάιτ προηγήθηκε με 2-0 αλλά ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Τικμανίδου στη Μπένετ ισοφάρισε σε 5-5. Οι πράσινες με μπλοκ της Κωνσταντινίδου ξέφυγαν με +5 (14-9), όμως η ομάδα της Κηφισιάς αντέδρασε και μείωσε στους δύο (17-15) με κόντρα επίθεση της Νικόλοβα. Σε εκείνο το σημείο μίλησε η Γουάιυ με τέσσερις συνεχόμενυος πόντους για το 21-15, για να λήξει το σετ λίγο αργότερα με 25-19 με επίθεση της Μπένετ.

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 7-9 αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια οι αθλήτριές του πήραν εκ νέου τον έλεγχο του σετ και με μπλοκ της Σάμανταν έγινε το 12-9. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να μπει στη διεκδίκηση του σετ χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το μπλοκ της Γράβαρη στο 20-16 να είναι και ο τελευταίος πόντους της ομάδας της Κηφισιάς στο σετ. Με σέρβερ τη Λαμπκόφσκα ο Παναθηναϊκός τελείωσε το σετ για το 25-16.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τα σερβίς της Κωνσταντινίδου ξέφυγε με 6-1. Η Μπένετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (15-5), ο ΖΑΟΝ μείωσε στους πέντε (19-14) αλλά ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και η Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσε το τελικό 25-19.

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0

Τα σετ: 25-19, 25-16, 25-19