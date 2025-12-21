Οι αγρότες στα μπλόκα σκληραίνουν τη στάση τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Το πρωί της Δευτέρας, αναμένεται να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για μερικές ώρες συμβολικά. Μάλιστα, όπως δηλώνουν οι ίδιοι στο «Βήμα»: «έχουμε σκοπό να αφήνουμε επιβατικά αυτοκίνητα και πούλμαν να περνάνε. Θέλουμε μόνο να “μπλοκάρουμε” τα εμπορικά οχήματα, για να πιέσουμε την κυβέρνηση».

Εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής εξηγούν ότι προσπαθούν στις γιορτές να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν, για αυτό και ανοίγουν τα διόδια. Οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν στην άκρη τα παραταγμένα τρακτέρ, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να περνάνε και μέσα από τα μπλόκα. Ωστόσο, εκφράζουν τις ανησυχίες τους, πως κάτι τέτοιο δε θα μπορέσει να υλοποιηθεί, καθώς οι Αρχές δε θα επιτρέψουν να γίνει για λόγους ασφαλείας.

Όπως όλα δείχνουν θα παραμείνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς, και τις ημέρες των γιορτών στους δρόμους, μέχρις ότου πάρουν κάτι «χειροπιαστό», ώστε να μπουν σε έναν διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν δικογραφίες για το άνοιγμα των διοδίων. Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία έλαβε εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μπλόκα

Την ώρα που οι αγρότες κερδίζουν τους πολίτες με το μέρος τους, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ενώ συμβάλλουν και στην ομαλή μετάβαση στους προορισμούς τους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τούς απευθύνεται μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του και τους ζητά να σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο και επιμένει: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

«Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Παράλληλα, καταλογίζει στους αγρότες «επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου» η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης».

Οι επόμενε κινήσεις κλιμάκωσης στα μπλόκα

Όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να “χτυπήσουν” το αγροτικό κίνημα»

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι κατηγορίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα εμπλέκει το όνομα του εκπροσώπου του μπλόκου στα Μάλγαρα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις αναφέροντας πως: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους».

«Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να “χτυπήσουν” το αγροτικό κίνημα. Δε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τους πληροφορώ, ότι δε θα σιωπήσω, αν το κάνουν για αυτό το σκοπό», τονίζει ο ίδιος. «Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον Αρχισυντάκτη και αν κερδίσω λεφτά από αυτή την υπόθεση, που θα κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους», υπογράμμισε ο αγροτοσυνδικαλιστής .